Vacunación contra Covid: Instan a informarse "para contrarrestar la sugestión”

Paraná En el hospital San Roque comenzarán a vacunar contra el covid a embarazadas

El director General del Segundo y Tercer Nivel de Atención del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Carlos Berbara, dialogó cony se refirió a la situación epidemiológica de la provincia.El principio de incidencia “en un momento tuvo que ver la vejez, que gracias a la vacuna está siendo protegida. El corrimiento del grupo etario está impactando en personas de edades más bajas. Por ejemplo, los pacientes que ingresan a terapia intensiva ya no son el promedio de 65 años, sino de 55”, expresó el funcionario del Ministerio de Salud.Al respecto de este tema, el profesional lamentó la información “tergiversada de la aplicación de la vacuna y se llevó a una opinión publica alejada de la necesaria decisión”. Sin embargo, destacó la estrategia que está implementando el gobierno “y cada vez más hay personas con las dosis aplicadas y los efectos colaterales no escapan al de cualquier inoculación”.Los resultados clínicos que “estamos viendo, es que una gran franja etaria, mayores a 60, ya no tiene acceso a las terapias intensivas y si aquellos que todavía están en proceso de vacunación”.Berbara comentó que “en los vacunatorios, las personas pueden sacarse todas las dudas que tengan con respecto a la aplicación. La sugestión, tiene que ser contrarrestada con información”.Berbara, destacó que “en estas semanas” se está reflejando “las restricciones que se implementaron de la circulación social”. Indicó que “hay una disminución gradual diaria y retirada del número de casos y ya se puede computar a las medidas que se tomaron”.Sin embargo, alertó que “la condición de riesgo epidemiológico en los departamentos no se ha podido resolver, debido a la gran cantidad de casos que tuvimos hace semanas. En Entre Ríos hay un 77% de ocupación de camas de terapias intensivas”.Al finalizar, reiteró la necesidad de seguir respetando las medidas de higiene.