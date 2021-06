En Santa Fe entregarán celulares a unos 4.000 alumnos de zonas rurales

La ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Adriana Cantero, anticipó este martes que en los próximos días se estarán entregando teléfonos celulares a unos 4.000 alumnos de 1er año de las escuelas ubicadas en las zonas rurales como una manera de reforzar la posibilidad de acceso a contenidos educativos en aquellas zonas donde no existe una buena conectividad



Cantero había ratificado que el receso escolar se mantendrá del 12 al 23 de julio incluido y estaba siendo consultada sobre los refuerzos a los contenidos educativos cuando se despachó con una novedad: "A nivel federal y provincial estamos intentando generar espacios propios y distribuyendo elementos digitales porque, y estoy dando una primicia porque el anuncio lo vamos a hacer en los próximos días, esta semana estaríamos distribuyendo celulares en la ruralidad, es decir en esos lugares donde no hay computadoras"



Tras el anuncio, la ministra desmenuzó que "estaríamos pensando aproximadamente en los 4.000 alumnos de 1er año de la escuela secundaria en esta primera etapa. La cosa va por allí y así vamos articulando los espacios que se planifican en los blogs que tiene el Ministerio, que han sido muy consultado por los docentes, con los materiales impresos para alumnos y docentes".



Previamente, Cantero se había referido al aumento de contenidos educativos a través de nuevas plataformas y al respecto recordó que "estamos por salir con la nueva tanda del programa Educativa -se emite por el Canal Santa Fe- y todos recordarán a los hermanitos Velázquez que se reunían en el garage para trabajar con los cuadernos. Eso mismo está previsto para la segunda mitad del año. También estamos trabajando en los acuerdos con las radios comunitarias con espacios educativos en lugares donde por ahí no tienen otra posibilidad".



"Respecto a las plataformas y a los blogs quiero decir que estamos trabajando para fortalecer mucho el campus educativo. La plataforma Juana Manso, de Nación, vienen ofreciendo muchas posibilidades, sin costos de datos, y estamos alternando esas tareas y fortalecer los recursos virtuales con la conectividad que tenemos", explicó la titular de Educación.