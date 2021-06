Gendarmería abrió la inscripción para ingresar a la Fuerza: los requisitos

Asimismo, enumeraron los siguientes requisitos:

PREGUNTAS FRECUENTES

Gendarmería Nacional Argentina abrió hoy la inscripción de postulantes a cadetes. La misma tendrá “fecha de cierre el 02 de julio de 2021 mediante modalidad de pre- inscripción on line”, señalaron desde la Fuerza.- Ser argentino/a, nativo/a o por opción: (significa que habiendo nacido en un país extranjero requiere que la persona que va a optar por la nacionalidad argentina sea hijo/a de padre o madre argentino/a. Ley 346,Título 1°,Art. 1°, Inc. 2°).-Poseer el Documento Nacional de Identidad con domicilio actualizado.-Tener entre 17 a 25 años de edad al 31 de diciembre de 2021 para el ingreso como CADETE.-Poseer estudios secundarios completos (Titulo), constancia de Titulo en Trámite ó Certificado de Alumno Regular cursando el último año del Secundario.-No registrar ningún tipo de Causas en el Registro Nacional de Reincidencia “RNR” (Judiciales o Contravencionales).-No registrar antecedente Policiales contravencionales.: No serán considerados aquellos postulantes que no se encuentren comprendidos dentro de la estatura mínima/máxima, acorde al siguiente cuadro:• Altura (mujeres): 1,60 - 1,85 mts• Altura (hombres): 1,66 - 1,95 mtsCentro único de reclutamientoTel: 011- 4310-2872 (Lun a Vie de 08.00 a 13.00hs).Una vez abierta la inscripción y en caso de cumplir con los requisitos básicos, debe realizar lainscripción web desde esta página. A partir de allí recibirá las indicaciones vía correo electrónicocon los pasos a seguir.NO. Sólo debe realizar la inscripción desde esta página. Luego se le informará mediante correoelectrónico los pasos a seguir.No. La documentación deberá ser presentada en la dependencia de Gendarmería Nacional máspróxima a su domicilio (según la dirección que figure en su DNI) y SÓLO CUANDOGENDARMERÍA LE ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO INDICÁNDOLE QUE DEBEHACERLO.No. Los títulos de secundario y en caso de su postulación sea como profesional, los títulosoriginales no deben estar plastificados. Deben estar en buen estado para ser presentados.Se lo notificará por medio de un correo electrónico, por ende al momento de la preinscripción elpostulante deberá tener una casilla de email personal habilitada ya que luego no se podrámodificar el mismo. Es importante que verifique su correo.A través del sitio web del Registro Nacional de Reincidencia. El certificado no debe superar unaantigüedad de tres meses.El certificado de antecedentes policiales es emitido por la Policía de la provincia de residencia ydeberá solicitarlo en una sede de la misma SÓLO CUANDO GENDARMERÍA LE ENVÍE UNCORREO ELECTRÓNICO INDICÁNDOLE QUE DEBE HACERLO. Para ello deberá imprimir yconfeccionar la solicitud de certificado de “Antecedentes Policiales Provincial”, la que deberáestar firmada por la autoridad de Gendarmería correspondiente.No debería cambiar o modificar su dirección de correo (email), ya que el mismo será el medioprincipal de comunicación con usted. En caso de haber olvidado la contraseña deberá recurrir alos medios de recuperación de contraseña que las mismas páginas de acceso a la cuenta tienena disposición del usuario.Si usted desea inscribirse debe realizar el trámite de Convalidación de título secundario depaíses con convenio en el Ministerio de Educación.Si. Al ser menor de edad, debe estar acompañado por sus padres o tutores para realizar cualquiertipo de trámite ante Gendarmería.