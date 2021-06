Los accidentes de tránsito constituyen la principal causa de muerte en jóvenes

Luchemos por la Vida es una organización no gubernamental sin fines de lucro, de bien público, cuyo propósito es prevenir los accidentes de tránsito en nuestro país. Esta ONG realiza campañas de prevención de accidentes desde la década del 90.



Entre sus pilares, la ONG busca la concientización para la prevención de siniestros viales, como así también que se apliquen normativas que regulen las conductas humanas. Este 22 de junio cumple 31 años desde su creación.

En este sentido, uno de los referentes de la ONG, Mario Funes, señaló a Elonce TV que “la accidentología vial es la principal causa de muerte en jóvenes entre 15 hasta los 35 años y todos sabemos que es algo evitable”, explicó y detalló que “en el mundo se mueren más de 1.300.000 personas por siniestros viales y hay más de 50.000.000 de heridos al año por esta causa”.



En sintonía con esto, mencionó cifras alarmantes en cuanto a los accidentes en nuestro país: “Hay un promedio de 20 muertes por día a causa de un siniestro vial. Y explicó: “Si tomamos en cuenta el porcentaje de accidentes en cuanto a la circulación durante la pandemia, la cantidad de siniestros viales no acompañaron de igual manera”.

Por otro lado, Funes hizo referencia a la infraestructura vial, como una de las causantes de siniestros viales, pero “el 85% de los accidentes fueron por fallas humanas, un 6% por las condiciones del vehículo y solo el 9% por las condciones de rutas o calles", mencionó.



Otro de los puntos que destacó es el uso del celular: “es una de las principales causas de muertes en sinestros viales, si una persona conduce a 45 kilómetros por hora y tarda cinco segundos en responder un celular, quiere decir que durante 55 metros condujo distraída”.

“Hacen falta más campañas para concientizar, necesitamos políticas de Estado estables, porque la ley de Tránsito contempla la educación vial para los niveles iniciales, primarios y secundarios, pero no hay una curricula que se desarrolle”, expresó Funes. Los avances positivos Gracias a las diferentes campañas Luchemos por la Vida logró importantes cambios de conducta a la hora de trasladarse en vehículos: “Uno de ellos fue la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad; fue gracias a un accionar permanente y es algo que ha tenido sus frutos a lo largo del tiempo”.