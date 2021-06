“Esperamos que el receso invernal se realice y empezar a tomar reservas”

El Gobierno nacional decide esta semana si autoriza la temporada turística de invierno . En la reunión que sostendrán la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y su par de Turismo, Matías Lammens, se comenzará a definir el alcance que tendrán las vacaciones de invierno.El sector turístico espera con ansias la resolución ya que esperan repuntar los bajos niveles de ocupación que han tenido producto de la pandemia que ya lleva más de un año y medio.En diálogo con, Sebastián Bel, vicepresidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), recordó que se propuso que el receso invernal “sea escalonado para que diferentes provincias vayan saliendo de a poco y de esa forma no tener gran cantidad de gente en movimiento, sino distribuirlas en dos meses”. Y destacó que provincias como Mendoza, Tierra del Fuego, Río Negro y Neuquén “ya están preparados y anunciaron que van a tener temporada turística, dependiendo de cuándo se produzca el receso invernal; en Chaco y Mendoza, que tienen más del 80% de los empleados de hotelería y gastronomía vacunados también comunicaron que están preparadas para recibir turistas; pero todo va a depender de cuándo se habilite el receso invernal”.En relación a las vacaciones de invierno y su impacto en el turismo provincial, Bel destacó que desde hace muchos años que este receso “es muy importante para el sector, teniendo en cuenta que tenemos un producto muy fuerte que es el termalismo. En la costa del Uruguay, donde están los principales parques termales, es una inyección de divisas muy importante y más en este momento que estamos viviendo y que se está necesitando con suma urgencia. Si se llega a truncar el receso invernal será un factor determinante para las empresas turísticas”.Consultado sobre en qué fecha convendría que se haga el receso escolar de invierno, el vicepresidente de la CET, expresó: “queremos que se realice, con circulación. Hubo versiones que se iba a adelantar sin circulación y ese era nuestro miedo porque ahí no íbamos a tener actividad. Lo que buscamos no es ni un adelantamiento ni tampoco atrasarlas, lo que queremos es que se realicen y para eso estamos trabajando”.La semana pasada comenzaron a reabrir los parques termales, pero, según dijo Bel, el movimiento en la provincia “es mínimo. Los complejos tienen dos o tres cabañas ocupadas, la circulación no es buena. Este fin de semana largo, que se podía viajar, coincidió con el Día del Padre y la ocupación fue muy magra y para nada auspiciante”.En este sentido, entendió que esta situación se produce por varios factores, entre ellos que el transporte de pasajeros no funciona para turismo y que los contingentes no están autorizados. “La gente no sabe si se puede viajar o no, lo cual se suma a la situación económica que es muy compleja y al marco de la pandemia que hace que la gente no quiera viajar”, destacó. Finalmente, agregó que “estamos esperando que el receso invernal se realice y empezar a tomar reservas lo antes posible”.