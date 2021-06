Dolor en la docencia por la muerte de una directora a causa del coronavirus

Una docente entrerriana falleció tras luchar varios contra el coronavirus. El deceso se conoció este lunes y hay gran conmoción en la comunidad educativa.

Se trata de Hilda Marty quien se desempeñaba como directora en la escuela Nº 36 “Damián P. Garat”, ubicada en Estación Yeruá, en Concordia.



La muerte de la mujer generó tristeza y conmoción en la pequeña comunidad del departamento y desde la escuela emitieron un comunicado en donde la despidieron con sentidas palabras.



“Se nos fue una maravillosa, cálida y todos los buenos adjetivos que se les ocurra para describir a nuestra querida directora “Chela” como todos / as la conocían. Hoy le toco a ella, sabíamos que el virus no da tregua, pero nunca se nos hubiese ocurrido este terrible desenlace.”, expresa el texto que compartieron.



“Cuan duro es escribir esto, cuan duro es despedirte querida directora siempre pendiente de tu escuela y de toda la comunidad educativa, tan comprometida, no había horarios ni enfermedad ni tampoco situaciones climáticas que te impidieran estar acompañándonos en cada paso que diéramos, una palabra de aliento, un “vos podes”, un “siempre las voy a apoyar”, “cuenten conmigo para lo que necesiten”, entre muchas otras frases que te hacían única”, describieron sus colegas.



Gracias por todo y hasta siempre!

Docentes Esc N 36 Damian P.Garat.