Perro provocó un incendio con una estufa: la familia perdió todo

Esta mañana, Marcelo salió de su casa en Barrio Uritorco, en Córdoba, muy temprano para trabajar en su remis. En la vivienda quedaron sus tres hijas y su esposa. A los pocos minutos lo llamaron porque la casa, con su familia adentro, se estaba prendiendo fuego.



El incendio comenzó en la pieza de la más grande de las niñas, cuando un perro empujó una tela sobre una estufa y enseguida empezaron las llamas. Por fortuna, la menor vio el fuego y dio aviso a sus hermanitas para que salieran a la calle. "Fue tan rápido que no tuvieron tiempo ni de ponerse las zapatillas, salieron descalzas", contó su papá.



Un vecino las socorrió y llamó a los bomberos, pero en el camino la autobomba colisionó con un auto frente a la Plaza Jerónimo del Barco y para cuando llegaron, no hubo tiempo de salvar la propiedad, que ya estaba totalmente destruida.



El año pasado habían terminado de pagar la casa prefabricada y tenían un dinero ahorrado con el que estaban realizando una ampliación, pero lo perdieron en las llamas. "Todo es fruto de muchos años de trabajo mío y de mi señora, ahora vamos a tener que volver a empezar. Fue una desgracia con suerte, los chicos no sufrieron ni un rasponcito", agradeció, con lágrimas en los ojos.



Apenas conocida la noticia, la solidaridad de los cordobeses comenzó a llegar y la familia ya recibió colchones y abrigo para pasar la noche. Necesitan materiales para reconstruir la casa, ropa y útiles escolares para que las niñas puedan volver al colegio. "Me duele porque nunca pedí ayuda, pero esta vez lo necesito", expresó. (El DoceTV)