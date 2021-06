Murió a los 95 años el periodista rosarino Evaristo Monti

El periodista y conductor radial Evaristo Monti, de extensa carrera en los medios de comunicación de la ciudad de Rosario, murió a los 95 años.



Monti, quien había sido concejal y convencional constituyentes, falleció mientras dormía en su casa, y pocas semanas antes se había producido el deceso de su esposa , informó el sitio del diario La Capital.



El periodista, en su extensa carrera, tuvo picos de popularidad como con el programa "La Tarde", que iba por la radio LT8, a partir de la década de los '70, llegando a captar el 65 por ciento de la audiencia en una época en la que no había en la ciudad televisión por las tardes.



Entre otras particularidades, el programa prácticamente no tenía música a pesar de que duraba cuatro horas e introducía las noticias policiales, una novedad en la radio.



Fiel a su origen en el periodismo deportivo, Monti mantuvo célebres cuestionamientos sobre personajes importantes como el técnico César Luis Menotti o el ex futbolista Norberto Alonso.



En 1993, luego de apoyar a Carlos Menen y a Carlos Reutemann, Conti tuvo un paso por la política y fue electo concejal, para luego ser convencional constituyente en 1994.