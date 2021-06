Estaba embarazada de cinco meses y falleció por coronavirus

La muerte de una mujer tras haber batallado contra el coronavirus conmociona a la ciudad de Bahía Blanca. Paula Nucci tenía 34 años y estaba embarazada de cinco meses. Luego de permanecer varios días internada en la sala de Terapia Intensiva del Hospital Privado del Sur, la joven falleció hoy, según medios locales.Nucci no registraba comorbilidades o antecedentes de enfermedades preexistentes. Su pareja, Leandro Kunis, lamentó su muerte en las redes, donde recibió cálidas palabras de aliento. “Qué decirte mi ángel, mi corazón, mi vida”, comenzó en el texto que le escribió a su mujer.“Hoy es el peor día de toda mi vida”, escribió, y siguió Kunis: “Sé que estás en paz, con tu mamá y nuestro hijo. Solo te pido que me guíes y mes des fuerza como siempre lo hiciste”.“Te fuiste junto con mi corazón, así que siempre van a estar en mi alma”, remarcó el hombre, quien cerró con conmovedoras palabras: “Nunca me olvidar de nada, nunca, y siempre vas a estar en mi ser”.

El caso

“Dio positivo mi yerno y nos aislamos enseguida. A mí me pegó también, estuve casi 10 días en casa y con ella empezó a afectarle despacito. No podía respirar y tuvimos dos o tres salidas de emergencia”, indicó Salvador Nucci, el padre de la joven a un canal de noticias local.Según Nucci, Paola luchó por su vida intubada durante días. Tras ser diagnosticada como caso positivo, la joven empezó a batallar con problemas para respirar. “Se ahogaba”, precisó el hombre, quien detalló que el deterioro avanzó muy rápido hasta una neumonía bilateral.Visiblemente quebrado, el padre contó que su familia ya había atravesado un fuerte golpe dos años atrás, cuando falleció su esposa. “Quiero que la gente tome conciencia, sobre todos los jóvenes, este virus es un enemigo invisible que te ataca y no sabés por dónde”, dijo Nucci.”Lo que le está pasando a mi hija lo deben estar pasando otras familias en este momento y los compadezco porque sufro muchísimo. No puedo dormir a la noche, pensando que puede sonar el teléfono y pasar lo inesperado y lo que no deseo”, reconoció días atrás.