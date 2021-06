Difunden nueva foto de Guadalupe con un detalle inconfundible para encontrarla

Nuevos datos

La organización Missing Children Argentina incluyó una nueva imagen de Guadalupe en su lista de niños buscados. Se trata de una foto del perfil izquierdo de la nena, donde puede observarse su característico lunar en la mejilla, cerca de la patilla, junto a su oreja.La peculiar característica es un signo identificatorio importantísimo, ya que no puede ser modificado y puede facilitar el hallazgo de la menor, indicó la ONG.La búsqueda de Guadalupe en la red internacional fue publicada por primera vez el martes 15 de junio, antes de que se cumplieran 24 horas de su desaparición. La imagen recorre los perfiles y estados de WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram.Eric Lucero, padre de la niña de cinco años desaparecida hace cinco días en San Luis, aportó hoy "nuevos datos" vinculados a la búsqueda de Guadalupe al ampliar su declaración ante la Justicia, los que podrían derivar en nuevos allanamientos, mientras los operativos de rastrillaje finalizaron sin resultados positivos, informaron fuentes policiales y judiciales."El padre recibió datos en su celular de personas que dicen haberla visto y se los aportó a la Justicia, que luego los descartó. Eran de personas que viven cerca del lugar donde desapareció Guadalupe", dijo a la prensa el abogado que lo representa, Héctor Savala.Eric Lucero se presentó a ampliar la declaración sobre la desaparición de su hija ante el juez penal, Ariel Parrillis, para aportar un nuevo dato a la búsqueda de la niña.El aporte fue anunciado este mediodía cuando en las puertas del Poder Judicial de San Luis, Lucero convocó a personas que apoyan la causa, a participar de una caravana hacia el barrio 544 Viviendas, último lugar donde fue vista la niña.Savala dijo aque se trataba "de un dato recibido en las primeras horas de la mañana que luego se intentó corroborar con la persona que llamó y al no encontrarla en su domicilio, se decidió que conste en la causa este dato, que como otros, se han aportado a la investigación".El letrado aclaró que el dato "es uno más entre los tantos que hemos aportado a la causa" y remarcó que se recibió "en el teléfono particular del padre que ya fue peritado y devuelto por la justicia a los dos días de habérselo retirado para chequear sus llamados".Asimismo, consideró que si bien no se descarta la hipótesis de un posible ataque sexual, los datos que tienen "apuntan a otro sector, a una relación cercana a otros miembros de la familia, que en su momento se darán a conocer".Lucero declaró cerca de las 18, en una jornada en la que se tomaron nuevos testimonios y se instrumentó el mecanismo de Cámara Gesell para los menores de edad que compartían juegos, en el frente de la casa de la tía de Guadalupe, cuando la niña desapareció.Una flota de nueve drones sobrevoló y tomó registro hoy de un amplio sector rural y semirrural de la zona sur de la ciudad de San Luis, de los techos y patios de cada una de las viviendas del barrio donde se perdió Guadalupe.Todas las imágenes consideradas de interés fueron reportadas de manera georreferenciada a los investigadores, explicó el técnico.A ese análisis se sumó el Ejército Argentino a través del GAA 161 con asiento en la ciudad de San Luis.Nicola aclaró que en algunos casos fue necesaria la constatación personal por parte de la policía y que un mecanismo similar se utiliza cuando los drones sobrevuelan zonas de monte tomando imágenes en busca de objetos o anomalías que puedan llamar la atención sobre el terreno.En los rastrillajes en campo, cada bombero sale equipado con un teléfono celular y reporta al comando imágenes de hallazgos que puedan tener vinculación con la búsqueda, ese material también se envía con datos de georreferenciación para que sean analizados por los investigadores, afirmó Nicola y agregó que cada una de las zonas relevadas por infantes, drones o perros queda registrada de forma satelital.El gobierno de San Luis informó también que paralelamente al trabajo de los bomberos, las tareas de rastrillaje de la policía provincial continuaron en seis zonas: descampados en inmediaciones de la autopista Serranías Puntanas, de la ruta nacional 146, de la ruta provincial 3, un nuevo rastrillaje en la provincial 19 y avenida Riobamba y al norte de la ciudad, en avenida España y calle Europa. Además se realizó un allanamiento en la zona sur de la ciudad.