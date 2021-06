Advierten por el déficit de médicos y enfermeros en las terapias intensivas

Equiparar el aspecto salarial

El virus SARS-Cov-2, causante de la enfermedad del coronavirus, está mostrando su cara más brutal y letal en la Argentina, unas de las zonas calientes de la pandemia. A un año y tres meses del comienzo de una emergencia inédita para el país, todavía seguimos aprendiendo de una patología que ahora, debido a las mutaciones genéticas, se ha vuelto más agresiva y reproduce con mayor velocidad los contagios.Posiblemente el tema haya llegado a saturar por su permanente presencia en los medios de comunicación, pero es el momento en que más empatía se debe tener con los equipos de salud y su loable tarea. No sólo por la tarea titánica y sin descanso que cumplen médicos y enfermeros en hospitales, clínicas y centros de salud, sino también por poner el cuerpo en la campaña de vacunación que abriga la esperanza de ponerle coto a una verdadera tragedia sanitaria. Si para la mayoría de los mortales la irrupción del Covid-19 cambió para siempre la vida tal como la conocíamos, en el caso de los trabajadores de salud el desafío fue aún mayor.Se debió aprender sobre la marcha sobre un virus desconocido, en el contexto de un sistema de salud que se debió fortalecer de la noche a la mañana. Esa mayor carga laboral está dejando sus consecuencias: el jefe de servicio de Terapia Intensiva del hospital San Martín, en Paraná, advirtió por el nivel de agotamiento que están padeciendo médicos, enfermeros y profesionales de diferentes especialidades. “Dentro de la casuística que tenemos, contamos con una escala de agotamiento de 1 a 10 y esa escala está en 8. Esto significa que, ilustró en relación a las exigencias con las que deben lidiar.. Y planteó que el primer paso para poder resolverlo es cambiar la lógica de la formación profesional, y en la misma medida revisar las condiciones de trabajo. “Cada formación de un enfermero en medicina crítica lleva como mínimo dos años, y de los médicos demanda cuatro años. Y como la pandemia tiene un año, la preparación de estos recursos humanos estaba para las unidades críticas no Covid. Por lo tanto, esto nos crea todo un cambio que debemos hacer en las formaciones, en muchas variables, pero una de ellas es darle la importancia real al recurso humano, que no se le da”, resaltó.Para graficar esta realidad puso como ejemplo el caso de los trabajadores del sector enfermería:. Grieve además puso el acento en la falta de equivalencia salarial entre esa actividad y otras de la administración pública provincial. “Los sueldos son para comparar; quizás. Eso significa que no le damos una real importancia”, lamentó el presidente de la Sociedad Entrerriana de Terapia Intensiva (SATI).El médico hizo la misma comparación entre la remuneración que percibe un médico por cumplir con una guardia en Terapia Intensiva y un especialista en Anestesiología:. No estoy en contra de esos honorarios y que cada especialidad tenga su defensa propia. Lo que tenemos que rever un poco es la necesidad de las especialidades que son indispensables, con la formación que corresponda, y con la remuneración que corresponda. Fijate que no hay una equivalencia”.. Es lo que por ejemplo solicita el Colegio Médico de la provincia de Buenos Aires. El Ministerio lo evaluó y por lo menos se tuvo una intención de intentar normalizarlo. También lo enviamos a las clínicas privadas. Y no solamente me refiero a la parte médica, sino también de enfermería”.Por su larga trayectoria en el sector, instó a tomar conciencia respecto de estas cuestiones, y mencionó que la tarea de enfermeros críticos está siendo remunerada de igual forma que un enfermero del consultorio externo de Dermatología. “Cobran lo mismo; los enfermeros especializados se preparan durante años para formarse y tienen un agotamiento y un esfuerzo físico que para nada representa estar en un consultorio de Dermatología”, subrayó.