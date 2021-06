WhatsApp: aparece de nuevo el aviso para que aceptes política de privacidad

El 15 de mayo, WhatsApp implementó cambios en su política de condiciones y privacidad con el objetivo de mejorar la relación de las empresas con los servicios de mensajería, esto trajo muchas dudas en los usuarios de la aplicación de mensajería más utilizada en todo el mundo ya que hay ciertos datos personales que se podrían poner en peligro.



Los usuarios de WhatsApp que no hayan aceptado los cambios introducidos en la plataforma están asistiendo a la propagación de los avisos dentro de la app con el fin de que todos acepten la nueva política que ofrece la compañía. Los avisos saltan al abrir WhatsApp y también cuando se está utilizando la aplicación.



Cuando la empresa anunció a comienzos de 2021 que cambiaría su política de privacidad para mejorar la relación de las empresas con los servicios de mensajería se generó una polémica en torno a lo que implican estos cambios por toda la información que termina recabando Facebook. Tras la entrada en vigor de la nueva política WhatsApp aseguró que seguirá insistiendo para que todos los usuarios las acepten.



La plataforma está siendo bastante insistente, lo que beneficia ampliamente a la llegada de nuevos usuarios a su principal competidor, Telegram.

La empresa aclaró que los cambios en su política de privacidad eran globales y que seguirían insistiendo. Esto implica que aquellos que no quieren otorgarle su autorización durante la primera oleada de avisos, seguirán viendo cómo aparecen en su teléfono mientras hacen uso de la aplicación.

El nuevo mensaje de privacidad es un aviso de tres páginas donde WhatsApp expone las claves de su plataforma y lo que cambia en la relación entre la empresa y sus usuarios con la nueva política.



Al final del mensaje aparece un 'Aceptar' para que el usuario dé el sí a la plataforma; siempre sin que resulte imprescindible para seguir usándola: simplemente, basta con eliminar el mensaje retrocediendo con el botón del menú o con el gesto de deslizar desde el borde de la pantalla al centro.

A pesar de que WhatsApp sea insistente con los mensajes que instan a aceptar las nuevas condiciones, no resulta imprescindible ofrecer la conformidad: WhatsApp no dejará de funcionar por no aceptar los cambios, tampoco irá perdiendo funciones. La aplicación de mensajería segura funcionando normalmente.



El único inconveniente de no aceptar los cambios de privacidad es que el aviso seguiría saltando. Algunas cuentas lo visualizan con cierta frecuencia, pero a otras todavía no les apareció. La insistencia creciente; todo a pesar de que WhatsApp aseguró que la mayoría de usuarios había aceptado los cambios en la política de privacidad. Política de Privacidad: qué es lo que busca WhatsApp Los cambios en la política de privacidad van dirigidos a permitir que las empresas interesadas puedan establecer una mejor comunicación mediante WhatsApp.



Esas empresas pueden alojarse en servidores de Facebook para así ofrecer el catálogo de productos en WhatsApp; lo que implica guardar datos de las comunicaciones entre las empresas y usuarios, ofrecer anuncios en Facebook para que los usuarios se comuniquen en WhatsApp, habilitar las compras a través de la mensajería y proveer de soporte para dichas compras. Quienes no acepten la nueva política no tendrán acceso a las futuras novedades.



