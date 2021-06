Causa Fardín: se conocieron los resultados del peritaje psiquiátrico a Darthés

Mientras Juan Darthés se encuentra en Brasil, país en el que se refugió para no ser extraditado, este jueves se dio a conocer el contenido de la pericia psiquiátrica que se le realizó en diciembre de 2018, luego de que la actriz Thelma Fardín lo acusara formalmente de haberla violado cuando ella tenía 16 años.



La investigación que empezó en Argentina, como el lugar donde había ocurrido el hecho, se trasladó hacia su lugar natal. "No hay actitudes o manifestaciones de odio o de agresividad, sí de decepción y nostalgia con respecto a su trabajo y por el desengaño con las personas", dice parte del expediente que se integrará en la primera audiencia judicial el próximo 30 noviembre.



"Está lucido y orientado. Demacrado, con pocas horas de sueño, ansioso y con palpitaciones. Presenta miedo hacia el exterior y dificultad para movilizarse fuera de su entorno hogareño", puntualizó el informe que se hizo cuando el actor habitaba su casa en Nordelta, Tigre, provincia de Buenos Aires.



Tras las entrevistas hechas el 12 y el 17 de diciembre de 2018, con una duración de una hora y media, el parte médico sostuvo que "cuando narra lo acontecido públicamente, sobre las conductas de órdenes sexual, lo hace con voz entrecortada y, por momentos, con manifiesto dolor psíquico.



Refiere desesperanza y su gestualidad expresa tristeza. Presenta llanto en dos oportunidades al narrar pensamientos con contenidos trágicos donde su familia sufre injustamente la situación".



Además, se marcó que el acusado "cuenta con una inteligencia superior al término medio" y que "tiene personalidad histriónica, narcisista". Y "no presenta una personalidad psicótica, que pueda llevar a actos violetos, recurrentes o seriales", como así tampoco rasgos característicos de perverso. "No tiene pensamientos que evidencien el goce o el placer referido al sufrimiento del otro. Se lo ve como una persona con empatía, capaz de identificarse con sus interlocutores", señaló.



"Se lo ve como una persona con empatía, capaz de identificarse con sus interlocutores, que mantiene coherencia y sinceridad a las consultas. Demuestra la necesidad de revalidar sus capacidades y virtudes. Tiene una personalidad seductora, agradable. Tiene facilidad para relacionarse socialmente. Puede reaccionar con impulsividad, pero con límites. Tiene conciencia social de sus actos", cierra.