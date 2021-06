Confundieron dos cuerpos y una familia inhumó a alguien que no era su familiar

En la madrugada del jueves falleció una mujer debido al Alzheimer que padecía. La misma se encontraba en el Hospital Centenario.



"Mi mama llegó, hicieron los papeles correspondientes y la iban a mandar al cementerio norte, pero pasaban las horas y el cuerpo no llegaba. A todo esto, había otra familia enterrando un muerto", comenzó relatando Erica Cardinaux, nieta de la fallecida.



Luego, comentó que "después llegó una ambulancia con el cuerpo del apellido de la otra familia que estaba haciendo el sepelio de un cuerpo que no era el de ellos". Como era un fallecido por Covid, la otra familia nunca pudo reconocer el cuerpo y se vio sorprendida ante tal equivocación.



"Nosotros empezamos a pedir explicaciones y nadie nos la daba en el Cementerio, hasta que fuimos al Hospital y nos dijeron que el cuerpo enterrado podría ser el de mi abuela, que hubo un error, pero acá en el cementerio no había registro de que había entrado mi abuela", continuó explicando la mujer en diálogo con Radio Cero 104.1.



"Eran ya las 12 y pico y nadie tenía certezas dónde estaba mi abuela, todos se lavaban las manos", marcó. Hasta que minutos después, finalmente el director del Hospital Centenario recibió a la familia. "Nos dieron las explicaciones, que se habían equivocado, nos pidieron disculpas y nos dijeron que nuestra abuela era la que ya estaba enterrada", aseguró Érica.



"Como nadie nos garantizaba que era mi abuela, después de tantas idas y vueltas nosotros queríamos ver el cuerpo, entonces ellos se hicieron cargo y pudimos reconocer el cuerpo de nuestra abuela. A la tarde pudimos hacerlo", reveló acerca de la exhumación, para que finalmente esta familia pueda tener certeza de dónde estaba su ser querido.



Pero eso no fue todo, ya que por una confusión casi se llevan el cuerpo a Urdinarrain. "Fue un trauma para la familia. Entramos, corroboramos que era ella y estuvimos haciendo guardia en la morgue. Llamábamos a la provisora y en la última conversación nos dicen que estaban preparando el cuerpo por el viaje largo a Urdinarrain, se la querían llevar allá, no sé de dónde habían sacado eso", expresó.



"No saben lo que hemos pasado, el trauma que tenemos, lo que pasamos no se lo deseamos a nadie, todos se manejan mal, nadie controla nada", se quejó la mujer.



Finalmente, aseguró que "a las 5 de la tarde nos la trajeron de la provisora y pudimos respirar, pero todavía no le hemos podido dar sepultura porque la mandaron sin papeles", manifestó, y comentó que "acá estamos en el cementerio esperando los papeles".

Fuente: El Día