Córdoba extendió las restricciones hasta el 2 de julio

El Gobierno de la provincia de Córdoba anunció esta noche una extensión hasta el 2 de julio de las restricciones vigentes producto de la pandemia del coronavirus. Las reuniones familiares y sociales continuarán prohibidas, pero volverán las clases presenciales en localidades con menos de 30 mil habitantes.



Si bien puede notarse un amesetamiento en la cantidad de casos, aún no se observa una caída por lo cual la administración provincial que conduce Juan Schiaretti tomó la decisión de avanzar en la extensión de gran parte de las restricciones que estaban vigentes para controlar la situación sanitaria.



La nueva normativa regirá desde el 19 de junio al 2 de julio. Durante ese período continuará restringida la circulación nocturna dentro del horario de las 20 a las 06 y seguirán prohibidas las reuniones, tanto en ambientes públicos como privados.



En el caso de las actividades comerciales, podrán desarrollarse cumplimentando los protocolos vigentes pero deberán cerrar a las 19:00. Esta medida afecta no solo a los locales comerciales a la calle sino también a shopping, paseos y galerías.



Los locales gastronómicos como bares y restaurantes podrán permanecer abiertos hasta las 19. La atención estará limitada a 4 personas por mesa, en el caso que estas estén ubicadas al aire libre. Al interior del local solamente podrá ocuparse el 30% de su capacidad. Asimismo, desde las 19 hasta las 23 horas, tendrán permitido atender solamente por modalidad de delivery.



Para el caso de los niveles educativos, en aquellas ciudades con menos de 30 mil habitantes podrán funcionar bajo modalidad presencial, bajo el sistema de bimodalidad. Sin embargo, en donde se supere ese límite, continuarán bajo el esquema de virtualidad. Para el caso de aquellas actividades extra escolares, como cursos o capacitaciones, continuarán de manera virtual.



Por otro lado, las obras privadas de construcción continuarán permitidas en los horarios que rigen actualmente, y solo en exteriores de viviendas habitadas.



Asimismo, el transporte público continuará siendo de exclusivo uso de trabajadores esenciales.



Un detalle no menor tiene que ver con los gimnasios y natatorios, al igual que actividades individuales al aire libre en clubes, que a partir del 26 de junio serán habilitadas.