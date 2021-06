Un veterinario ayudó a un zorro herido en el puente Victoria - Rosario

La foto de un zorro del monte (Cerdocyon thous) herido, a un costado del camino de la traza que une la ciudad de Victoria con Rosario, se difundió por las redes sociales y llegó a ojos del veterinario Pablo Schubert, quien voluntariamente se acercó al lugar para ayudar al animal.



“En la zona hay distintos tipos de zorros, el zorro del monte es de los más comunes”, explicó el profesional victoriense. Luego, respecto al animal herido, contó: “Una vez que me enteré de lo que pasaba, hablé con la policía caminera para ver cómo podía colaborar. Fui al lugar, lo agarramos y vimos que se trataba de un zorro que, seguramente, había tenido un accidente con un vehículo: tenía una lesión en la cadera y la médula espinal, no podía mover los miembros posteriores”.



El zorro había quedado justo en uno de los puentes, por lo que el riesgo de otro accidente era alto. Sin embargo, el veterinario pudo agarrar al animal. “Tomamos todas las precauciones necesarias, se trata de un animal salvaje. Los zorros del monte son animales peligrosos y muy ágiles, pueden morder y generar lastimaduras importantes”, aclaró.



Seguidamente, Schubert sedó al animal y lo trasportó a la veterinaria para tratarlo mejor. “Le realicé todos los controles, curaciones y tratamientos necesarios de momento. Por ahora está en observación para ver cómo va evolucionando, para ver si se puede recuperar y si puede volver a la naturaleza”, comentó.



En caso de que el zorro no pueda volver a la naturaleza, todo dependería del estado en que quede. “Si el animal queda parapléjico, lamentablemente ni siquiera puede quedar como mascota, el problema no tendría solución. Además, al ser un animal ya adulto y salvaje, nunca se acostumbraría a las personas y las casas, sería un estrés terrible. Entonces, si el animal queda parapléjico, lamentablemente no tendría futuro en ningún lado. La esperanza es que la lesión medular sea solamente una inflamación, ya que con tratamiento se desinflamaría y podría volver a caminar”, explicó.



En el caso de que la salud del cánido se recupere favorablemente, habría que esperar a que la cadera le suelde correctamente. “Recién entonces podríamos liberarlo”, dijo el profesional.



“Estos animales son típicos de la zona. Se alimentan de todo lo que son roedores, anfibios, comen carroña, también. Incluso, tienen una alimentación herbívora. En la isla y en el campo hay muchísimos”, describió. Y, añadió: “Lamentablemente, en el puente, este tipo de accidentes ocurren constantemente. Generalmente vemos accidentes con aves, nutrias y tortugas, ya que los cuerpos de los animales más grandes se retiran. Este caso fue especial porque quedó atrapado dentro de un puente, entonces quedó expuesto, pero de este tipo de accidentes ocurren miles al año”. (Paralelo 32)