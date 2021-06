Amparo, una nena de 8 años de la localidad santafesina de Funes, decidió escribirle una carta al presidente Alberto Fernández para que le diga “al señor de las vacunas” que “ponga todas las vacunas que pueda” porque ya no quiere estar más encerrada en su casa.“A mí me gusta ir a los cumpleaños, ir a hockey, estar con mis primas y hacer pijamadas”, contó la niña.En la carta, Amparo además le reclamó al presidente que se comunique “con el señor de las vacunas” para que “ponga todas las vacunas que sean posible ya mismo”.Gilda, la mamá, contó que su pequeña hija “es de tener estos arranques todo el tiempo”. Ella decidió compartirla en las redes sociales para que la vean los abuelos y sus amigos, pero no imaginó que pronto tendría tanta repercusión.