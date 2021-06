Jornadas muy frías: cuándo volverá el sol y subirán un poco las temperaturas

En las jornadas previas al inicio “formal” del invierno, el frío se está haciendo sentir aunque. Producto de la nubosidad, las mínimas no son tan bajas, pero las máximas están por debajo del promedio habitual para esta época del año en nuestra zona.Durante el programadeel meteorólogo Alejandro Gómez dio detalles del pronóstico para esta jornada y las venideras.Por la tarde seguirá el cielo cubierto, con valores de entre 10 y 11 grados, debido a la ausencia de sol, por lo que las máximas serán “muy frías” en nuestra zona.El especialista señaló que “mañana es posible que la nubosidad vaya disminuyendo hacia la tarde, con temperaturas máximas algo más elevadas que las de hoy. Estaríamos en el orden de los 12 grados”.“El buen tiempo se mantendría el sábado, con registros inferiores durante la mañana, de unos cuatro grados, pero más agradable a la tarde con máximas de 12 o 13 grados”, por la presencia del sol, estimó Gómez.Y continuó: “El domingo se repetiría este y se podría llegar a los 15 grados. No obstante, hacia la noche la nubosidad volvería a incrementarse y el lunes podría ser posible alguna inestabilidad”.“Lunes y martes posiblemente estemos en 15 o 16 grados. Que comparados con los 10 grados y sin sol de hoy, tendríamos un ascenso bastante importante”, expresó.“La semana que viene se ve para el miércoles el ingreso de un nuevo sistema frontal, con inestabilidad sobre todo en el norte de Entre Ríos, norte de Santa Fe, Corrientes y Chacho. Entrará nuevamente aire frío, pero no estamos hablando de un descenso tan importante como el que estamos teniendo en estos días”, completó Gómez.