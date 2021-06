Mujer con Covid-19 dio a luz a mellizos y está grave: los bebés, contagiados

Una mujer, de 24 años, con coronavirus dio a luz la semana pasada a mellizos y se encuentra internada con asistencia respiratoria mecánica en el Hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba. Según informó el diario La Voz, los bebés nacieron prematuros, a la semana 32 de gestación, y también permanecen internados.



Los mellizos, que están contagiados y aislados, luchan ahora por su vida. La niña estuvo intubada, pero presentó una mejoría y ahora sólo recibe oxígeno, mientras que el niño sigue intubado, según indicó la médica del Hospital Neonatal Liliana Asís, al diario cordobés.



La médica explicó que se trata de un caso puntual, dado que la mujer desarrolló una neumonía, lo que, en consecuencia, complicó su estado de salud y derivó en una cesárea de urgencia. “Hay otros casos no tan graves. Cuando la mamá tiene coronavirus le hacemos el test al bebé para saber si hubo transmisión intrauterina o contagio horizontal, es decir, al nacer”, explicó.



Vacunación

Las mujeres gestantes deben inmunizarse contra el SARS-CoV-2. No hay evidencias de que las vacunas representen un riesgo y además la inmunización protege al bebé en gestación. Si son puérperas, los anticuerpos antiCovid se transmiten a través de la leche materna.



Un estudio de los equipos técnicos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires sobre la “Situación epidemiológica de Covid-19 en las personas gestantes o puérperas”, confirma hallazgos internacionales: la infección multiplica la mortalidad de las embarazadas y aumenta la tasa de partos prematuros. Si bien aclaran que la mayoría de las gestantes cursan la enfermedad sin muchas complicaciones (el 16% sin síntomas y el 83% con cuadros leves), cuando se las compara con las que no sufren Covid tienen mayor morbimortalidad.

Fuente: La Nación