Video: Ola polar en la país: Nieve en Carlos Paz

En medio de una ola de frío que abarcaba gran parte del país, se produjo una inédita nevada en la ciudad de Córdoba luego de 14 años. En tanto, también nevó en las localidades de Villa Carlos Paz, Villa Allende, Alta Gracia, Colonia Tirolesa, entre otras.Jorge Elena, periodista de Carlos Paz, dialogó consobre el fenómeno que vivieron. “En la localidad, comenzó a nevar a las 2 de la mañana y se extendió hasta las 9 de la mañana. Cayó tanta nieve, que para las 20 seguía acumulada en las calles”.“Si bien es común que cada tantos años nieve en la ciudad, hacía rato que no pasaba como hoy”, dijo. Según manifestó el periodista, este miércoles “cayeron 7 centímetros y es mucho para esta zona”.Jorge se refirió al hecho inédito que sucedió en la capital provincia. “Más allá de todo, la provincia no está adaptada para tanta cantidad de nieve. Muchas personas, quisieron sacar sus autos y no pudieron porque tuvieron miedo. También se cortó la luz en varios lugares”.