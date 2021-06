Nevada histórica en Córdoba: "El paisaje se transformó, parece Suiza"

En distintos puntos de la provincia de Córdoba se cubrió de blanco durante la noche del martes y madrugada de miércoles. La nieve se registró en Córdoba capital, las Sierras y otros lugares de la provincia.En la localidad Santa María de Punilla que se encuentra en las sierras cordobesas, a unos siete kilómetros de Cosquín, comenzó a nevar esta madrugada y para las seis de la mañana, el paisaje era muy distinto, al que se ve usualmente."Es un paisaje muy hermoso, pocas veces vi tanta nieve en nuestro pueblo", dijo una vecina del lugar, Juana Rue, aSegún relató Juana, hace 30 años de una manera similar en Punilla, pero desde ese momento hasta ahora no se había vuelto a repetir: "Cuando nos levantamos vimos todo tan blanco que no lo podíamos creer", sumó."Es un paisaje que nos traslada a Suiza, hay lugares en loes que hay más de diez centímetros de nieve. Estamos disfrutando de este pintoresco paisaje", sumó Juana y relató que los pequeños de la familia, sus nietos, disfrutaron mucho de la nieve durante la mañana, "es algo que les va a quedar en su infancia, los juegos y la experiencia".Juana relató que durante la mañana estuvo muy frio y nublado: "No se ven los picos de las sierras, pero seguro ahí la nevada fue espectacular. Todo es de una belleza inusual".Finalmente, la vecina de Santa María de Punilla, relató que no creen que se repita en los próximos días una caída de nieve similar, pero que "sería muy atractivo".