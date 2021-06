Padre y madre murieron por Covid y no llegaron a conocer a su bebé recién nacida

El Covid-19, que en Argentina ya segó 86.615 vidas, continúa generando historias de tristeza y dolor a lo largo de todo el país.Esta vez, fue el turno de una familia oriunda de Rawson, en San Juan, que perdió a ambos padres: Celina y Rodolfo murieron con pocos días de diferencia, dejando huérfanas a Tamara (20), Juliana (17), Mía (11) y Martina, que aún no tiene un mes de vida.Según publicó el Tiempo de San Juan, Celina Rivas (38) tuvo a su bebé y falleció poco después en la terapia intensiva del hospital. Rodolfo Guevara (40) contrajo neumonía bilateral y murió en su domicilio.Tamara dialogó con El Doce y contó que su madre se contagió en un centro de salud, al acudir a un turno con el obstetra. Cursaba el séptimo mes de embarazo. A los pocos días, comenzó a sentirse mal.

Días trágicos

La mujer debió acudir de urgencia al hospital para ser atendida por su cuadro de coronavirus. Allí rompió bolsa y por cesárea dio a luz a su pequeña hija. Pero no llegó siquiera a sostener a Martina en brazos, ya que tuvo que ser colocada en aislamiento. Después, su estado de salud se agravó: la saturación de oxígeno en sangre era muy baja, por lo que debieron intubarla. A los pocos días falleció.Similar situación ocurrió con Rodolfo. Comenzó a manifestar síntomas de Covid-19 algunos días después del contagio de su mujer. En apenas 48 horas, sus pulmones colapsaron y murió en su casa.“Cuando perdés a una persona, es muy fuerte y no se lo deseo a nadie”, expresó la hija mayor de la pareja. “No salíamos, nos cuidábamos mucho. Mi mamá solo iba a hacer las compras y a trabajar”, dijo.La joven afirmó sentir “bronca” por la falta de cuidado de algunas personas. “No son conscientes de lo que pasa, y la verdad es que es grave”.Tamara estudia administración contable y trabaja en una zapatería. La familia administraba una cantina y ahora esperan no tener que cerrarla para poder solventar los gastos de los que quedaron.Para colaborar con la familia Guevara, dejaron este CBU a disposición: 0720507188000036169854.