Acler advierte faltante en drogas necesarias para internaciones por covid

Desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler) advierten que atraviesan un momento crítico respecto a la atención de pacientes que padecen coronavirus y con el suministro de drogas.“Estamos sobrepasados por la pandemia, se multiplicaron por tres el número de casos covid respecto al año pasado, pero el problema más serio es la medicación”, advirtió el titular de la Clinica Modelo, Carlos Zavalla, a. Además, aclaró que“En la clínica (Modelo) en este momento hay diez pacientes que requieren respirador, tienen un consumo muy importante de cuatro o cinco drogas y no las conseguimos. Recorrimos todo el país buscándolas y no hay. P”, declaró.En ese sentido, advirtió que “, es una bomba desesperante y no hay fórmulas para poder reemplazar estos medicamentos que faltan”.Además Zavalla reveló que “el domingo se consumieron 400 ampollas de midazolam (droga que se utiliza para dormir a los pacientes), y nos ofrecieron solo 150, no sabemos cómo poder salvar esta situación”.“No podemos recibir más pacientes porque estamos colmados, en la clínica hay unos 17 pacientes con coronavirus”, explicó y reveló que de no conseguir las drogas se generará un escenario muy difícil.Por su parte, la titular del Sanatorio La Entrerriana, Silvia D´agostino manifestó que atraviesan una situación igual a la de la clínica Modelo, “conseguimos cantidades ínfimas de drogas y a un precio muy superior a lo que Salud Publica autorizó la venta. Otro de los factores son las obras sociales, ya que solo algunas reconocen estos costos por covid y a la mitad de los valores reales”.