“Es una belleza”, aseguró testigo de la histórica nevada en localidad cordobesa

La provincia de Córdoba despertó este miércoles cubierta de nieve en la capital, donde no sucedía desde julio de 2007, y en gran parte del interior donde se observó la misma postal, particularmente en las zonas serranas.Como en toda la región de las Sierras Chicas, el fenómeno meteorológico se debió al ingreso de una masa de aire frío de origen polar, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.rescató el testimonio de una testigo de la intensa nevada se registró en la jornada.“Está nevando y fue una emoción esta mañana cuando me levanté y todo era blanco. Es una belleza, realmente”, remarcó aLiliana Teyler, una rosarina que hace más de 40 años que vive en la localidad cordobesa de Río Ceballos.Al dar cuenta que habría comenzado a nevar a las 2.30 de la mañana, la mujer sostuvo que, al despertar, a las 7, me encontró con que “estaba todo blanco”. “Fue una sorpresa porque tampoco lo habían anunciado. Se dijo que la temperatura iba a ser muy baja -habían pronosticado 7º de máxima y -1º de mínima-, pero no que iba a nevar de esta manera”, explicó.Al calificar al acontecimiento como “histórico”, Liliana recordó que “en 2004 también hubo una nevada muy fuerte y en 2008 fue la última nevada de estas características”.La última gran nevada en la ciudad de Córdoba se había registrado el 9 de julio de 2007. Casi 14 años después, volvió a repetirse el fenómeno.Asimismo, descartó que se registren inconvenientes en el tránsito. “Pasan los bomberos, pero solo para control, porque el camino está libre y se puede circular”, aseguró.