Destacan la “alta efectividad y la simpleza logística” de la vacuna de CanSino

El médico infectólogo Hugo Pizzi valoró las características de la vacuna Convidecia, del laboratorio chino canadiense CanSino, de las que la provincia de Córdoba adquirió un millón de dosis, y destacó la "alta efectividad y la simpleza logística" que requiere.



Fuentes del Ministerio de Salud cordobés confirmaron que las dosis llegarán dentro de 45 a 60 días, acerca de lo cual Pizzi dijo a Télam: "Considero que es una muy buena noticia, fundamentalmente la cantidad que llegarán y porque genera el 90% de anticuerpos".



El infectólogo resaltó que la vacuna "se está vendiendo hace tiempo en el mundo con muy buenos resultados. En 14 días tiene una producción importante de anticuerpos, y 10 días más tarde aún más".



"Es muy práctica porque el almacenamiento es en heladera común y al ser monodosis es una logística más simple", recalcó Pizzi sobre la Convidecia, y reiteró: "La Logística es de una proactividad increíble".



Además, valoró la cantidad de dosis que adquirió Córdoba porque "si uno sopesa la cantidad de habitantes -4,5 millones- con las vacunas que llegarán, más las ya aplicadas, se llegará a un número importante de inoculaciones".



"La plataforma de la vacuna es parecida a las que ya conocemos", repasó, en referencia a las que ya son administradas en la Argentina a partir del Plan Estratégico de Vacunación que implementó el Estado nacional.



Pizzi comentó,también un dato del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), el cual tuiteó hoy que la vacuna rusa Sputnik V "es efectiva contra la cepa Delta (India)".



"Los resultados son óptimos hasta hoy, y (Centro ruso) Gamaleya ya envió una publicación que fue revisada por sus pares", agregó, a la vez que consideró que la variante Delta "tiene características que no tienen las otras, porque tiene un estilo de doble llave".



Sobre el tiempo de aplicación entre los componentes de Sputnik V, Pizzi dijo: "No complica en absoluto que pasen tres meses, se están colocando todas las segundas dosis. Tranquilos que no les va a pasar nada".



En los últimos días circularon versiones de que la vacuna AstraZeneca producía inconvenientes en el flujo de sangre de algunas personas a las que se la aplicaron, sobre lo que Pizzi aclaró que "en Argentina no tuvimos nada llamativo. El evento que tiene el mundo es de un caso cada 100.000".