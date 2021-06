Alertan que se ocupó el 100% de camas de terapia en Gualeguaychú

Sociedad Reportaron veinte fallecimientos asociados a coronavirus en la provincia

Durante una reunión del Coes de Gualeguaychú, el infectólogo Ignacio Bourlot manifestó que la ocupación de camas UTI “es crítica” y que llegó al 100% tanto en el Hospital Centenario como en los efectores privados.El lunes “no había lugar para una paciente no Covid, y la terminamos ubicando en una sala del hospital”, describió el especialista.Con respecto a la cantidad de contagios, expresó que la última semana muestra “una ralentización en las infecciones”, con un promedio de 77 casos por día en la ciudad (la semana anterior fue de 78,6), y 99 en todo el departamento. “Hay una estabilidad en un nivel altísimo”, resumió.Ante lo expuesto, se insistió una vez más a toda la población "a realizar un esfuerzo compartido, prestando atención al cumplimiento de los protocolos sanitarios y de las medidas de higiene fundamentalmente en las actividades de esparcimiento y reuniones sociales, que es dónde se suelen descuidar los cuidados y propagar los contagios".El nivel de ocupación promedio de UTI en Entre Ríos se ubicó en el 85,07% dado que quedan disponibles en todo el territorio entrerriano 40 camas (13 de efectores públicos y 27 de privados) sobre un total de 268 habilitadas, aunque muchas no están preparadas para atender pacientes con Covid- 19.El informe del martes del Ministerio de Salud consignaba también que había cinco pacientes críticos sin camas asignadas aún, por lo que la disponibilidad de lugares sería aún menor.En Gualeguay ya no hay plazas de terapia disponibles, debido a que están ocupadas en un 100%. Concepción del Uruguay con 93,33% y Paraná con el 89,66% de camas ocupadas también presentaban un panorama complejo.En la Región I del Gran Paraná y los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá y Victoria hay una ocupación del 89 por ciento.En la Región Sanitaria IV, que comprende los departamentos de Islas, Gualeguay y Gualeguaychú, se registró una ocupación de 93 por ciento,En la Región III de Concepción del Uruguay, Colón y Tala es del 88 por ciento.En la Región II de Concordia junto con Federal, Federación, Feliciano, San Salvador y Villaguay es de 66 por ciento.