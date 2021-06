Empresas de medicina prepaga acuden a la Justicia para aumentar las cuotas

El anuncio fue realizado por presidente de la entidad, Claudio Belocopitt, en una conferencia de prensa realizada esta tarde.



La Ley de Medicina Privada obliga a estudiar las estructuras de costos de las empresas y a otorgar, en consecuencia las actualizaciones necesarias, de acuerdo a lo que se establece específicamente en el artículo 17 de su regulación, según dijo Belocopitt.



El directivo añadió que también solicitará al Congreso que, "al igual que procedió con los laboratorios, se nos convoque a los efectos de que podamos explicar la gravedad de la situación".



Además, reclamará que "se incluya en el debate a las autoridades regulatorias para que expliquen por qué la ley no se está cumpliendo, lo que constituye una irregularidad de una gravedad institucional inusitada, y además suicida, en medio de una pandemia".



Por otra parte, planteó que si el Poder Ejecutivo quiere "un nuevo sistema lo plantee a la sociedad en forma franca y transparente y que esté dispuesto al debate con la gente".



"Y si no es así, y nuevamente nos dicen que estamos viendo cosas y proyectos que no existen, que cumplan de una vez por todas con la ley, y que discutamos pautas precisas hacia el futuro, para darle sustentabilidad al sistema", completó Belocopitt.



En su alocución, Belocopitt recordó que la entidad, en la que conviven pequeñas empresas, medianas o grandes de todo el país, atiende al 70% de los pacientes de la Argentina, alrededor de 32 millones de personas.



"Habiendo agotado todas las instancias de negociación entre el sector privado de la salud y las autoridades gubernamentales, y no habiendo tenido ningún avance ni proyección de soluciones a futuro, no nos han dejado otra opción que la de estar hoy aquí para transmitir a toda la sociedad lo que está ocurriendo", indicó.



El directivo admitió que el sistema de salud viene arrastrando desde hace años graves problemas de financiamiento, discusión que pasó a un plano muy secundario por la pandemia.



"Lamentablemente los tiempos se acaban; han pasado 15 meses desde el inicio de la pandemia y hemos enfrentado todas las dificultades sin poner ninguna piedra en el camino ante tan dramática situación", advirtió.



Por último, confió en que "las autoridades entiendan definitivamente este mensaje y que, en lugar de enojarse con los espejos, todos estemos a la altura de las circunstancias para poder encontrar soluciones para un sector que lo ha dado todo y más , y para millones de argentinos cuya salud está en juego".



Télam.