Videos: aficionado construyó un avión experimental en carpintería de Concordia

Un aficionado al aeromodelismo y dos amigos más, construyeron una réplica de un avión experimental americano. Se trata de una aeronave liviana, monomotor y de dos plazas.En diálogo con el móvil de Canal 2, José María Balerdi; un amante a la aviación y en particular al aeromodelismo, comentó cómo surgió la idea de construirlo.“Yo soy aeromodelista y un día le digo a un amigo; quien también fue parte del proyecto, que tenía ganas de hacer un modelo grande y me dice amplia un plano y hacélo”, recordó el vecino de Concordia.Un tiempo después Adolfo "Fito" Bikkesbakker y Omar Gutiérrez “me traen el plano y ahí abandono la carpintería y me pongo a construirlo”, señaló este carpintero aficionado a la aviación, que fabricó casi todos los detalles de esta réplica y sin la ayuda profesional, en una carpintería ubicada en el barrio Centenario de la ciudad de Concordia. “Al motor lo tuvimos que traer de Australia y la mayor parte del tablero es de Alemania y Estados Unidos”, dijo a CN.

Además, indicó que la construcción del mismo demandó más de 3 años, y que en la actualidad están a la espera de que pueda ser aprobado por ENAC. Es “algo que llevará su tiempo por toda esta situación de la Pandemia, pero prácticamente ya está listo para llevarlo al Aeroclub”, afirmó.Por su parte, Omar Gutiérrez; el otro integrante del proyecto Viejo Bale, se remontó a uno de esos encuentros de amigos, amantes a la misma pasión de volar. “Hablábamos de tener una oportunidad como esta, así que esto para él (refiriéndose a Balerdi), es una satisfacción muy grande, y esto seguro que, para el Aeroclub, también será algo muy importante”, sostuvo.

“Yo vuelo desde muy chico y siempre he volado, así que los temores al primer vuelo ya no los tengo, pero si la ansiedad de probarlo; porque realmente llevo mucho tiempo y trabajo”, resaltó Balerdi.Sobre los colores de su obra, que está pintado de azul y amarillo, José María Balerdi ríe cuando se confiesa hincha de Boca Juniors. Es “el más grande de todos, pero en realidad, son los colores originales con que está pintado este avión en los Estados Unidos”, concluyó.