Una abuela y su nieto murieron por coronavirus con tres días de diferencia

Un joven de 25 años y su abuela de 78 murieron de coronavirus en el Hospital Pasteur de Oncativo con tres días de diferencia. El hecho provocó una fuerte conmoción en esta pequeña ciudad de 13.000 habitantes del centro de la provincia de Córdoba.María Celia Staffa de Jury murió el 9 de junio, y su nieto Agustín Jury, el 12. El padre del joven e hijo de la mujer publicó un conmovedor mensaje en las redes sociales: “Tantos momentos se me vienen a la memoria, tantos recuerdos, me enseñaste a ser padre a corta edad, tenías tanto para dar y te fuiste”.“Hoy nos tocó decirte hasta siempre porque siempre estarás aquí, en cada asado, en cada broma, en cada instante, dicen que solo mueren los que se olvidan y vos vas a vivir siempre en mí”, escribió Guillermo Jury para Agustín, según indicó el diario La Voz del Interior.La pareja de Agustín, Jesica Bustos, también lo despidió en las redes. “Siempre en nosotros”, escribió junto en un posteo en el que compartía una nota sobre el caso.También se expresó el club Unión de Oncativo: “Sub comisión y todo el grupo de básquet acompaña a uno de nuestros deportistas de categoría mini Valentín Bustos, su mamá y familia Jury en este difícil momento por la irreparable pérdida de Agustín Jury, papá de Valentin. Fuerzas para toda la familia”.Una de las hijas de la mujer y tía del joven también le dedicó algunas palabras a su madre. ”Así siempre, con el dedito para arriba, mostrando que todo estaría bien, para que no nos preocupásemos”, expresó Yazmín Jury junto a la última foto que se habían sacado juntas.“Siete días atrás, última foto juntas, sin saber lo que pasaría después, pero juntas. En mi corazón estarás siempre, en los valores y enseñanzas que nos dejaste, nos diste todo hasta el final”, concluyó junto a una imagen.Según el último informe de la Municipalidad de Oncativo de este lunes, se confirmaron 33 nuevos casos y el total desde el inicio de la pandemia se elevó a 2.880. En el municipio hubo 34 muertos.