Turismo: en Gualeguaychú apuntan a atraer a uruguayos vacunados

La Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG) participó el lunes por la tarde de la reunión realizada por la Mesa Empresaria de Turismo de Entre Ríos (METER).



En la misma estuvieron presente los representantes de la AHGG, el presidente de la entidad Agustín Rosado y el vicepresidente Gastronómico Marcelo Giachello, quienes pusieron en carpeta diversos temas haciendo hincapié en comenzar a trabajar, cuando la situación sanitaria lo permita, en la invitación al turismo extranjero orientado, principalmente, a los de República Oriental del Uruguay, pensando en un turismo ya vacunado.



“Gualeguaychú los espera con todos los protocolos implementados para que puedan vivir una experiencia única, cuidada y segura. La realidad de hoy día invita a los turistas a elegir destinos que prioricen el cumplimiento de dichos protocolos y nuestra ciudad viene trabajando de manera significativa para ofrecer sus servicios en calidad sanitaria”, afirmaron desde la AHGG.



“En los últimos meses ha sido difícil e imposible poder trabajar, ya que las medidas de restricciones lo han impedido. Sin turistas no hay turismo, sin turismo no hay trabajo en el sector, por lo que sin trabajo no hay dinero para poder cubrir los costos de permanecer abiertos”, agregaron.



“La vacunación se viene implementando en la ciudad de manera precisa, por lo que cada día es más segura para todos. Nos seguimos transformando en un destino seguro y cuidado para los locales y el turista”, concluyeron.

