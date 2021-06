Jugador de River Plate estuvo en Entre Ríos y disfrutó de un día de pesca

Entre las actividades que aprovechó con la familia, el deportista practicó la pesca deportiva en el Río UruguayEl conocido futbolista profesional Jonatan Maidana, actualmente defensor en la Primera División de River Plate, fue recibido este lunes por el intendente de Colón, José Luis Walser.Maidana se encuentra en la zona con la familia y aprovechó el fin de semana para descansar y aprovechar de los atractivos de la ciudad en su primera visita a Colón.El Intendente le hizo entrega de un recordatorio de su paso por Colón y charlaron unos minutos de su trabajo en River Plate y de su estadía en la ciudad el fin de semana."Le agradecí al Intendente el gesto al recibirme en el Municipio, vinimos con la familia a descansar un poco, un lugar tranquilo, un poquito de paz para recargar pilas para lo que viene, muy agradecido a la gente de acá que me trató muy bien", dijo el futbolista.Y agregó. "Es un lugar para volver, no estamos tan lejos de casa, y tiene todas las comodidades y entretenimientos necesarios para lo que hace uno en lo personal que me gusta pescar".