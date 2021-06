Fanatismo por Colón: dudaban con el nombre de su hija y le pusieron Estrella

Innumerables han sido los hechos que hinchas de Colón han llevado adelante luego de la histórica consagración del equipo. Tatuajes, cortes de pelo y promesas irrisorias se han conocido en la última semana. A ellas, se sumó la decisión de Alejandro y Carina que, a partir del título, decidieron ponerle Estrella a su tercera hija luego de las incipientes dudas por el nombre a asignar.Alejandro contó cómo surgió la idea. “Teníamos varios nombres y el lunes cuando le ganamos a Independiente le digo a Carina ‘si Colon sale campeón, le ponemos estrella’. Y gracias a Dios le pudimos poner”, dijeron aEstrella nació el lunes 7, tres días después de la histórica consagración de Colón en San Juan. “Yo tenía la cesárea en el Cullen para el viernes 4 pero la pasaron acá en San Carlos”, dijo Carina. “Llegó con el campeonato abajo del brazo. Estamos muy contentos”, añadió Alejandro.Además, Carina detalló cómo se hizo de Colón y el trasfondo detrás de la elección del nombre. “Estamos bien las dos. Recuperándome todavía pero bien. Soy de River, pero desde que vine acá soy de Colón. Voy a la cancha, lo acompaño a él. Ya teníamos muchos nombres, el último donde hicimos el baby shower lo hicimos todo con Sol. Me costaba. Después dije ‘se va a llamar Estrella’”.En este sentido, Ale contó que “los nombres eran Sol o Luna”. Y Carina enfatizó en lo dificultoso del tema: “nos costó mucho el nombre, fue todo el embarazo buscándole nombre. Después salió Estrella”.También, Ale destacó la estrella que Estrella ya tiene en su camiseta. “No me olvido más. Tenemos dos más. Un nene de cuatro años y una nena de dos años. Se la pintó el tío. Acá la familia de San Carlos somos todos de Colón”.

Por otro lado, Ale se refirió a la respuesta que recibieron desde el registro a la hora de la consulta sobre el nombre. “Nos dijeron que no había problema, que era un nombre común. Vamos a sacarle la foto con la camiseta”.“Soy medio loco. Ella es de Chaco y la hermana me decía ‘vos estás loco’. No entendía lo que es Colón acá en Santa Fe. Le tuvimos que explicar a la familia de ella. La vamos a llevar. A Renata tampoco la pudimos llevar porque estamos hace dos años con la pandemia, con Bastian fuimos cuando tenía 6 meses. Estrella y Renata van a ir juntas los dos”, cerró Alejandro.