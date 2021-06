Estiman en qué zona de Entre Ríos pudo haber caído la bola de fuego

Sociedad Bola de fuego que iluminó el cielo se vio desde varias localidades entrerrianas

El sábado por la tarde, una bola de fuego sorprendió a vecinos de varias ciudades entrerrianas que alertaron sobre un "fenómeno extraño que pudieron observar en el cielo". Dicen que primero se escuchó un zumbido y luego se vio un destello que iluminó el cielo.Walter Elías, de la Asociación Entrerriana de Astronomía, habló consobre este fenómeno, y dio cuenta de dónde pudo haber caído, en base a los testimonios de aquellas personas que pudieron observarlo desde distintos puntos de la provincia.“Llamó la atención la aparición de este fenómeno durante el sábado. La mayoría de la gente ha visto la caída de un bólido en forma nocturna porque para que ocurra de día tiene que ser con mucho brillo y eso ocurrió el sábado a las 16.44 aproximadamente”, indicó.Consultado sobre dónde pudo haberse precipitado este bólido, Elías señaló que “la idea es que la zona está en un círculo alrededor del Distrito Sexto, en una localidad llamada El Pueblito. En esa zona aparentemente se produce elporque ahí se escuchó un estallido similar al de una bomba de estruendo que coincide con la hora” en que se vio la bola de fuego. De todas maneras, aclaró que este argumento “es bastante frágil hasta el momento en que se hace un rastrillaje, lo cual es ideal para poder recuperar fragmentos. Mientras tanto, todo es en función de los testimonios de la gente”.En tal sentido, manifestó que no hay dudas sobre qué tipo de objeto se trata: “Podemos afirmar que es una roca ingresada desde el espacio. Por las características que tiene y la forma en que se quema en la atmósfera, hasta podemos aventurar que era una roca porque en la zona de Distrito Sexto se escuchó un estallido en el cielo y eso ya da cuenta que se trata de un meteoro de tipo rocoso”.“Este tipo de fenómenos son conocidos como bólidos. Cualquier objeto que ingresa desde el espacio y choca con nuestra atmósfera y se enciende es un bólido, de ahí lo de bola de fuego. Estrella fugaz es un nombre popular que se le da a todos los objetos que se ven destellar en el cielo, no es el nombre más adecuado; y sí está mal utilizar el término meteorito porque no es tal hasta que no choca con la Tierra y se encuentran fragmentos”.Finalmente, Elías pidió que todos aquellos que hayan visto el objeto se comuniquen con la Asociación Entrerriana de Astronomía para dejar su testimonio.