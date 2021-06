La municipalidad de Concordia definió como siguen las medidas sanitarias

A través del Decreto Provincial Nº 1417/21 se determinó la presencialidad de las clases en Entre Ríos, y en virtud de lo determinado en dicha norma, el Ejecutivo Municipal junto al COES Local establecieron una serie de medidas “a los efectos de lograr una efectiva implementación de las disposiciones, adecuadas a la situación sanitaria de Concordia”.



Con un decreto municipal, en consonancia con lo establecido por los Decretos del Gobierno Provincial y Nacional, se determinó la continuidad de la restricción de la actividad nocturna y la circulación en el horario de las 00 a las 06 hs.



A su vez, se decidió que la actividad comercial podrá desarrollarse dentro de la franja horaria de las 6 a las 19 hs cumpliendo estrictamente los Protocolos dispuestos para cada actividad, mientras que los comercios de los rubros esenciales podrán extender su funcionamiento hasta las 20 hs. Mientras que los locales del rubro gastronómico podrán funcionar hasta las 23 hs con un aforo máximo del 30%.



En lo que respecta a la actividad de Institutos de Danza, de Arte e Idiomas, podrán realizar sus actividades hasta las 19 hs con un aforo máximo del 30% y cumpliendo estrictamente los Protocolos acordados para el rubro. El mismo horario de aforo se contempla para la realización de actividades religiosas con un aforo máximo del 30%.



Para Gimnasios, Natatorios y afines, el límite horario de funcionamiento es también a las 19 hs, con un límite máximo de 30%. En lo que respecta a la actividad de clubes, no está permitida la competencia deportiva ni el juego colectivo, sólo el entrenamiento físico, cumpliendo un aforo del 30%.



Vale señalar que la actividad física en la vía pública está permitida siempre que se realice en un máximo de dos personas juntas, y no requiera contacto físico, dentro de la franja horaria de las 6 a las 19 hs.



A su vez se contempla que el servicio de taxis y remises puede funcionar las 24 hs con un máximo de 2 pasajeros por viaje.



Se ratificó la continuidad de la prohibición de eventos, reuniones sociales, reuniones familiares o fiestas de cualquier tipo.



Por último, desde el COES Local reiteraron la importancia de cumplir todas las medidas de prevención que ya todos conocemos, el uso de barbijo, mantener un distanciamiento de 2 metros, la higiene de manos, ventilar ambientes cerrados, y cumplir los Protocolos específicos de cada actividad.



El detalle al que accedió Diario Río Uruguay no hace mención a las actividades escolares, porque lo que se da a entender que está vigente el regreso a la presencialidad que ha definido el gobierno provincial.