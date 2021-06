Ex combatiente recibió fotos que sacó en la guerra: las envío ex soldado inglés

Carlos Mazzocchi, un ex combatiente de hoy 70 años, que el 20 de abril de 1982 viajó a las Islas para desempeñarse en el radar, se reencontró con más de 40 fotos que el ex soldado inglés, Mark Willis, le envío por correo y que él había sacado con una cámara japonesa Yashica Reflex."Cuando abrí el paquete que me llegó, empecé a revivir toda la guerra, la tristeza, las pérdidas de todos nuestros héroes en las Islas", expresó Mazzocchi en diálogo con NA, quien dijo además que se emocionó muchísimo por haber recibido una parte de la historia en un CD que le envío Willis.El ex combatiente contó que las fotos le llegaron en formato digital y que también en la encomienda estaban los negativos del rollo que él perdió el 14 de junio de 1982 cuando fue tomado prisionero, día que se firmó el cese de fuego."No recordaba la mayoría de las fotos ni tampoco él momento en el que perdí el rollo, pero Willis me mandó una foto del lugar en el que lo encontró y es donde nos tomaron prisioneros.Las fotos que más tenía presentes eran las de la cabina operativa del radar donde estuve", relató.Desde el radar, él y un grupo de oficiales, suboficiales y soldados argentinos escuchaban todo lo que pasaba en el aire, tanto los bombardeos como también la llegada de los Hércules con provisiones para ellos."El radar eran los ojos de las Islas. Guiaba a los aviones argentinos que llegaban del continente, pero también detectaba a los Harrier ingleses. Y orientaba a nuestras aeronaves para interceptar a las británicas", comentó Mazzocchi, quien se mostró orgulloso de haber participado en la guerra, pero a la vez emocionado por todas las pérdidas humanas: "Lo hicimos para defender lo que nos pertenece".El 14 de junio todos los argentinos que estaban en las Islas fueron llevados prisioneros al aeropuerto de Puerto Argentino."Estuvimos tres días en el aeropuerto, luego un día en una carpintería, luego en el estrecho de San Carlos en un galpón y después en el barco Saint Edmund donde estuvimos hasta que el 14 de julio, y luego nos llevaron a Puerto Madryn", relató.Treinta y nueve años después, a Mazzocchi lo llamó Guillermo Saravia, un compañero con el que había estado prisionero en Malvinas, y quien le contó que el periodista Agustín Vázquez, especializado en la guerra, se había comunicado con un veterano inglés que tenía fotos del radar argentino en las Islas y que creía que eran de él.Cuando Saravia lo llamó le dijo: " Panda , el rollo que tiene el inglés es tuyo".Fue así que se contactó con Willis por videollamada, hablaron de la guerra, el inglés le mostró las fotos y también el lugar donde él perdió el rollo, y unos días después le envío la encomienda con los negativos, un CD con las fotos digitalizadas, y una postal."Con Willis fuimos soldados que acataban lo que nuestros gobiernos decían. Cada uno luchó por lo suyo, y ahora somos ex combatientes en paz", manifestó.Mazzocchi nació en la localidad rionegrina de Comallo, pero se crió en Bariloche y estudió en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba.Luego de egresar se especializó en radares en la provincia de Buenos Aires y cuando comenzó la guerra de Malvinas, él tenía 31 años y estaba en Comodoro Rivadavia.Tras volver de la guerra, fue observador militar y brindó ayuda humanitaria en varios países del mundo como en la antigua Yugoslavia y también en Haití.En el año 2010 se retiró de la Fuerza Aérea con el grado de comodoro, y desde ese momento se dedica a la fotografía de montaña.NA