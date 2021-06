Advierten que hay “conciencia sobre bullying pero chicos están más expuestos”

María Zysman, Licenciada en Psicopedagogía y directora de la Asociación Libres de Bullying, habló sobre este fenómeno que parece que “cada vez afecta a más chicos en el ámbito escolar”.



La profesional, en dialogó con Elonce TV expresó que “El bullying se da entre pares. Es decir, entre chicos y adolescentes que, en lugar de vincularse de igual a igual, se someten y buscan poner en ridículo o humillar algún compañero que no puede responder de manera defensiva. Los adultos que están a cargo, no lo detectan o no lo previenen cuando empiezan a aparecer y este fenómeno crece con el tiempo”.



Según manifestó la psicopedagoga, “hay mucha más conciencia y mucho más compromiso, pero también vemos que los chicos están más expuestos a una presión por hacerse ver, ser populares y brillar”. Sin embargo, señaló que “el bullying se ve más y se puede detectar antes”.



“La virtualidad, en donde los chicos están tan conectados, hace que, muchas veces quedan afuera y deja abierta esta posibilidad de burlarse y excluir. Ahí se ve realmente la necesidad de querer pertenecer y ser parte de algo y es cuando se encuentra una barrera”.



Los chicos manifiestan este bullying “cuando no quieren ir a la escuela y son desestimados estos pedidos por parte de los adultos. Muchas veces los adultos le exigen al chico que haga amigos y que vea en que puede cambiar, y lo que debemos hacer es ver las señales y también ver que los menores se van apagando. Tiene cambio de carácter, de ánimo, tienen problemas para dormir”, finalizó. Elonce.com