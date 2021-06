Buscan personas para viajar gratis a cualquier parte del mundo durante un año

Quiénes se pueden inscribir

La pandemia de crononavirus fue letal para el turismo. La llamada "industria sin chimeneas" sufrió fuertemente las restricciones a la movilidad impuestas por los países que, antes de que se desatara la crisis sanitaria, recibían viajeros del mundo y cosechaban importantes ganancias. Las vacunas, que poco a poco van haciendo retroceder a la enfermedad, encendieron una luz de esperanza para el sector.Una de las más empresas que más sufrió los estragos de la veloz transmisión del Covid-19 alrededor del mundo fue Airbnb, la plataforma online que pone en contacto a personas que quieren ofrecer sus viviendas en alquiler, con huéspedes que necesitan alojamientos temporales. Por eso, y ante la "nueva normalidad", lanzó una atractiva campaña publicitaria orientada a conseguir nuevos clientes.La iniciativa bautizada como "Vive donde quieras con Airbnb" busca a 12 personas para vivir en el lugar del mundo que quieran durante un año, alojándose exclusivamente en espacios disponibles en la plataforma. La propuesta cubre los costos de las reservas e incluye viáticos para el transporte. Los ganadores recibirán primero entrenamiento del personal de Airbnb y luego comenzarán sus viajes en septiembre de 2021.Si bien van a ser elegidas sólo 12 personas, cada uno de los ganadores podrá disfrutar del programa Live anywhere on Airbnb con hasta 3 acompañantes, por lo que es ideal para familias.Los participantes serán seleccionados por un panel de entrevistadores de Airbnb en julio. Y comenzarán a viajar en septiembre de 2021. "Este programa está pensado para vos, que soñás con conectarte a las reuniones de trabajo por Zoom desde la playa, con hacer ese viaje en familia que ya habías dado por imposible o con aprender un idioma perdiéndote por las calles de tu ciudad favorita", señala la plataforma.A cambio, el requisito es que los ganadores cuenten su experiencia en tiempo real. "Uno de los objetivos es que los seleccionados puedan aportar su visión del mundo real sobre las características, los servicios y la experiencia de vivir de forma nómada". Es una original fórmula para que compartan con la comunidad de Airbnb cómo serán los viajes, pero también la vida en la pospandemia.Hay que, Austria, Australia, Bélgica, Canadá (excluyendo la provincia de Quebec), Chile, China, Dinamarca, Dubai, Francia, Alemania, Hong Kong, Irlanda, India, Italia, Japón, Malasia, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Reino Unido, Estados Unidos.- Personas que trabajen a distancia- Mentes creativas- Padres y madres que ya no viven con sus hijos- Familias jóvenes- Personas que disfrutan conocer un lugar a fondo- Nómadas digitales- Crédito para los alojamientos- Viáticos para el transporte- Experiencias locales- Oportunidad de anunciar su hogar en Airbnb durante el programa, para ganar un dinero extra mientras viajan.- Asesoramiento a cargo de Debbie y Michael Campbell, conocidos como The Senior Nomads: un matrimonio que se jubiló en 2013, vendió su casa y viaja por el mundo "un Airbnb a la vez".