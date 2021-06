Juego clandestino: “Los bingos virtuales son los más complicados de desbaratar”

A partir de las medidas tomadas para frenar el avance de la pandemia del coronavirus en el país, la actividad presencial de los bingos y casinos estuvo suspendida la mayor parte de tiempo, y en la actualidad permanecen cerrados en la provincia. En este contexto, hubo organizaciones privadas que a partir del 2020 aprovecharon esta situación para impulsar los, en ocasiones de manera presencial, pero principalmente aprovechando el uso masivo que cobró laEl presidente del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), Silvio Vivas, antereconoció su. “Fue una variable que también pasó el año pasado cuando se encontraba todo cerrado y comenzaron a proliferar; con la comodidad que otorga la tecnología, la forma de jugar en forma virtual,, indicó.En ese sentido, el funcionario provincial reconoció que “están dadas las condiciones para que se carguen monederos virtuales y se paga a través de las modalidades vigentes”., de los que se organizan en recintos”, apuntó al dar cuenta de juegos clandestinos de tamaños “que no se pueden ni cuantificar porque se hacen a través de las redes”.Este accionar está penado por el artículo 301 Bis del Código Penal vigente, que expresa que “será reprimido con prisión de tres a seis años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente”.Consultado a Vivas por las, éste explicó que “se pierden las garantías y se engaña a la gente porque por lo general se utilizan instituciones, clubes barriales o bingos familiares, pero por detrás de la organización son capitales privados que no dejan de trabajar en la clandestinidad”.Desde el IAFAS están llevando adelante exhaustivos controles sobre el tema y durante el año pasado y lo que va de 2021 realizaron numerosas denuncias en la Justicia entrerriana, logrando que se den de baja dominios destinados al juego ilegal, o perfiles en redes sociales en los que han proliferado estas formas de ilícitos. Además, desde el organismo impulsan el juego legal y oficial en la actualidad de manera virtual, sumando plataformas que brinden las garantías pertinentes.Por otra parte, instaron a la población a realizar las denuncias en caso de advertir un bingo clandestino o que no se encuadre dentro del circuito oficial, llamando al, aclarando que las mismas son anónimas, y recordando que lo que el Iafas recauda se destina a la acción social, transfiriéndose todos los meses recursos a los sistemas provinciales de salud, seguridad, a la economía social para los emprendedores, a las jubilaciones y pensiones de amas de casa y a tesorería.“Las denuncias se gestan a través de la comunidad y IAFAS es el que las impulsa”, indicó al remarcar queAl dar cuenta de denuncias por bingos clandestinos en barrios de Paraná y en el interior de la provincia, Vivas apuntó que la herramienta fundamental para combatirlos es “concientizar a la población sobre la forma en la que se debe jugar”.En la oportunidad, anticipó quePunto aparte, mencionó que las agencias de tómbola permanecen abiertas de lunes a viernes. “Mientras están abiertas las agencias, las apuestas se mantienen. Pero si comparamos a nivel interanual y con los niveles de inflación,”, cerró.