"Se puede evitar" que neumonías leves pasen a grave: piden "concurrir enseguida"

"Se confirma la meseta que habíamos visto en los últimos días de la semana pasada"

Piden que pacientes recuperados se acerquen a donar plasma

Estiman que "la curva podría ir bajando a partir de agosto"

En Paraná "en los últimos 15 a 20 días tuvimos el índice de mayor ocupación de camas" por Covid, recordó ael doctor. Y en este sentido detalló que fue "del 90 a 95 % en Paraná, cuando en el resto de la provincia fue del 80 a 85 %".En la última semana, dijo, "que, si bien puede llegar a atener variables, y es pequeño, entre el 5 y el 10 %, nos está permitiendo un ligero respiro de todo el sofoco de pacientes que tuvimos en las últimas tres semanas. Todos los protocolos se pudieron cumplir, todos los pacientes fueron atendidos".El año pasado tuvimos un porcentaje muy bajo, que no superaba el 20 %, de pacientes jóvenes menores de 50 años, con una media de 74 años y hoy tenemos una media por debajo de 50 años y está superando el 45 % de pacientes jóvenes y adultos jóvenes", afirmó.Dijo queEl profesional dijo quecorrespondientes. Además, debemos saber que debemos: Si hacemos una evolución domiciliaria, cuidándonos aisladamente, pero tenemos signos agregados, fundamentalmente respiratorios, siempre debemos concurrir a los nosocomios oficiales o privados,".Reconoció ante la consulta que, al nosocomio "Antes teníamos una media de agravamiento de 8 a 14 días, y hoy tenemos pacientes que, al cuarto, quinto o sexto día, ya están con síntomas de neumonía grave o moderada progresiva que nos obligan a hacer tratamiento".Mencionó que, en forma confirmada, aún no hay en la provincia "cepa delta" pero sí ha habido "las cepas manaos, Andina y de Reino Unido".Insistió, en un pedido a la población, "que no lleguen tarde, y que nos permitan evitar que estas neumonías leves se transformen en moderadas y en severas, para lo cual tenemos medidas terapéuticas. Ya sabemos por protocolo bien entendidos y bien conocidos que, si agregamos corticoides, plasma de pacientes convalecientes, en los tres primeros días, fundamentalmente si hay factores de riesgo, vamos a disminuir el 50 % de los pacientes, su evolución y su internación".Hizo la advertencia que ha habido "mucha cantidad de pacientes que han padecido Covid, peroAhí se determina el valor de anticuerpos que tienen para poder extraer el plasma (se saca solamente el plasma y se devuelven los glóbulos rojos)".. Esto está agravado por la presencia de la pandemia y por las otras patologías concomitantes que siguen apareciendo, ACV, otros tipos de neumonías, pacientes infartados, que también debemos atender. También se derivan del interior de la provincia, por otras patologías"., y que tengamos unCuantos menos contagios haya, podremos tener menos pacientes y podremos tratarlos mejor". Elonce.com.