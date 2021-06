Coronavirus: ¿qué se sabe hasta el momento de la variante Delta?

Sociedad Detectaron dos casos de la contagiosa variante Delta de coronavirus en Argentina

Efectividad de las vacunas contra la variante Delta



Dos casos en Argentina

La variante Delta del coronavirus SARS-CoV-2, que se identificó en India por primera vez y que ya está presente en Sudamérica, preocupa a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en especial, a países como el Reino Unido.De hecho, el 91% de los casos de Covid-19 en Gran Bretaña pertenecen a la variante Delta, según informó hoy el ministro de Salud, Matt Hancock, mientras que la semana anterior el 75% correspondieron a esa mutación.Científicos británicos ya habían comunicado este miércoles que la variante Delta del coronavirus, “es un 60% más transmisible que la variante Alfa, que anteriormente era la dominante en Reino Unido”.De hecho, los casos diarios en ese país aumentaron ayer a 7.393 respecto a los 3.000 de la semana pasada. Mientras que se registraron otros siete fallecimientos, lo que eleva el número total a 128.000.Antes de estos dos casos en viajeros, el Proyecto PAIS, del Consorcio Interinstitucional para la Secuenciación del Genoma y Estudios Genómicos del SARS-CoV-2, había informado que no se habían detectado en el país las combinaciones de mutaciones características de las variantes Beta, Delta o Kappa.Desde el Servicio de Salud Pública inglés indicaron que “análisis de Inglaterra y Escocia respaldan que existe una reducción de la efectividad de las vacunas con Delta versus Alpa”.En detalle, una sola dosis de las vacunas que se usan en Inglaterra - AstraZenecay Pfizer– no supera el 35% de efectividad frente a la variante Delta.Frente a la variante Alpa, la efectividad de una sola dosis de esas mismas vacunas es del 60% con AstraZeneca y 88% con Pfizer. Con dos dosis, aumenta al 66% y 93% respectivamente.Detallaron que “esto es más pronunciado después de una dosis (la reducción absoluta frente a la infección sintomática es de aproximadamente el 15-20% con una dosis). Los análisis siguen demostrando que la efectividad ante la variante Delta es más alta con las dos dosis, pero se mantiene la disminución con respecto de Alpa”.Argentina está entre los 31 países que ya notificaron a la OMS la detección local de las cuatro variantes que más preocupan actualmente por su impacto clínico y la eficacia de las vacunas disponibles: Alfa (B.1.1.7 Reino Unido), Beta (B.1.351 Suda?frica), Gamma (P.1 Manaos, Brasil) y Delta (B.1.617.2 India).Esta mañana, la directora de Migraciones de nuestro país, Florencia Carignano, confirmó que se detectaron dos casos de coronavirus de la variante Delta. “Hemos detectado dos casos de la variante Delta en Ezeiza, por eso es tan importante el hisopado que se hace acá en la Argentina. Los aislamos automáticamente en hoteles junto a todos sus contactos estrechos”, informó la funcionaria en diálogo con el periodista Juan Amorín en Futurock.Según detalló, eran dos pasajeros que habían partido de origen con testeos PCR negativos, pero al ser hisopados en Ezeiza se detectó que habían contraído el virus. Hasta el momento, los contactos estrechos no contrajeron la enfermedad y transitan el aislamiento sin síntomas.“Se habían testeado 72 horas antes de subirse al avión. Cuando llegaron a Ezeiza, dieron positivo. Esos hisopados se mandaron al Malbrán, que detectaron qué tipo de cepa era. A partir de ahí se buscan los contactos estrechos, quiénes estaban sentados al lado y se los aísla y se hace un monitoreo. Por esa razón, estas personas no circularon libremente y no se extendió el contagio”, explicó Carignano.Aun así, el Ministerio de Salud aclaró que los casos no son nuevos. Habían sido informados a principios de mayo en un comunicado publicado en su sitio web. Son dos menores de edad procedentes de París y residentes de la Ciudad de Buenos Aires.