Pequeña de 14 meses falleció por covid: estuvo ocho días internada

La muerte por Covid-19 de una beba de apenas 14 meses conmocionó en las últimas horas al Hospital Zona Norte, donde la chiquita pasó internada ocho días y falleció este lunes. "La nena no tenía comorbilidades previas y era una beba sana que hacía comúnmente infecciones respiratorias a repetición, lo que se conoce como broncoespasmos", explicó la directora del centro de salud provincia, Mónica Jurado, a primera hora del jueves.



La paciente llegó al hospital cuando cursaba ya un cuadro de 72 horas de evolución y sin haber realizado consulta previa. Todo eso en el marco de condiciones familiares donde había convivientes también cursando la enfermedad, detalló la responsable del Hospital de Niños.



Por el tiempo de evolución que llevaba el cuadro, la beba "fue ingresada con dificultad respiratoria severa", afirmó Jurado y explicó que, en ese marco, "se tomaron todas las medidas para la dificultad respiratoria, quedó internada y se le hicieron los estudios que dieron positivos de Covid-19 y del virus sincitial respiratorio".



Con ese escenario la niña pasó ocho días internadas la terapia intensiva, de las cuales 48 horas estuvo con asistencia mecánica respiratoria y falleció el lunes 7 “a causa de la infección respiratoria grave que padecía y no pudo superar".



La médica indicó que la niña no padecía comorbilidades previas, pero sí señaló que era beba que "hacía infecciones respiratorias a repetición, lo que comúnmente se llama broncoespasmos y que son habituales a temprana edad". (La Capital)