Gualeguay: “La UTI está al 100% y la edad promedio de pacientes es de 47 años”

La situación sanitaria a causa del coronavirus es “preocupante” en Gualeguay. En la localidad hay 50.000 habitantes y solo existe una sala de terapia intensiva que se encuentra en el hospital San Antonio. Allí cuentan con once camas, con cuatro enfermeros por turno y un médico de guardia.“En las últimas tres semanas tuvimos una ocupación del 100% en la mayoría de los días. Es algo que se complica mucho, porque cuando se tienen que derivar pacientes a Gualeguaychú y son unos 100 kilómetros”, detalló el Jefe de Unidad Terapia Intensiva del nosocomio, Dr. Marcelo Osman, a. Además, sumó que “también se trasladaron pacientes a Buenos Aires y Paraná, el problema es conseguir lugar”.“El Hospital es como un embudo, toda persona que requiere cuidados intensivos debe venir acá”. Informó, y sostuvo que todas las personas que están internadas en el nosocomio en terapia intensiva padecen coronavirus y la edad promedio es de 47 años esta semana. “Había solo dos personas por arriba de los 60 y una de 29 años”, detalló.“Se observa una baja en la edad importante, creemos que tiene que ver con la campaña de vacunación y que los adultos mayores se cuidan más, es lamentable saber que los jóvenes se siguen juntando en reuniones, fiestas y asados”, sentenció Osman.Asimismo, contó que poseen mucho equipamiento que consiguieron gracias la cooperadora del hospital, Ministerio de Salud y donaciones de la comunidad, pero “hubo complicaciones para conseguir insumos de farmacias, salimos a comprar con dinero en efectivo y así no se consigue”.“Estamos en una situación extremadamente complicada y difícil, ya que no contamos con más lugar para tener pacientes, y los que padecen coronavirus requieren mucha asistencia de enfermeros y kinesiólogos para cuestiones respiratorias”, culminó.