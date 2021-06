La bajante del Paraná se parece “a ciclos que hubo en otros momentos”

El río en la capital entrerriana presentaba este jueves a la madrugada una altura de 42 centímetros, es decir, 10 menos que en la víspera. “En estos momentos tendría que estar en los tres metros. Esa diferencia de nivel se ve en casi todos los puertos en territorio argentino”, señaló ael director de Hidráulica de Entre Ríos, Cristian Gietz.Expresó que “esta sequía extraordinaria está por cumplir casi dos años. En julio de 2019 empezó a notarse” la marcada bajante del caudal. Y ratificó que “para el próximo trimestre se estima que seguirá con aguas bajas. En estos momentos estamos en niveles similares al otoño-invierno del año pasado”.El funcionario acotó que “no se espera ningún repunte en la cuenca alta brasilera, por lo que, tal vez hasta primavera seguiremos observando estos valores”.Enseguida dio cuenta de que “hubo repuntes altos por los desembalses de la represa Itaipú, se mantuvo un par de días en valores cercanos al metro y luego vuelve a bajar rápidamente porque no tiene el aporte sostenido de aguas arriba”.Gietz admitió que “la navegación fluvial se ve afectada bastante” y recordó que el operativo “ventana de agua” se hizo para que la exclusa en Yacyretá tenga un metro de altura para que puedan pasar las barcazas.Sobre las consecuencias que puede tener en las distintas ciudades ribereñas, consideró que “ya han tenido tiempo para realizar sus planes de contingencia en las tomas de agua”.“El río Uruguay está un poquito más aliviado que nosotros, ya que no dependen sólo del aporte de Brasil, sino que, si llueve en Corrientes o del lado uruguayo, el caudal crece y en territorio entrerriano, el nivel de agua no desciende tanto”, cerró el director de Hidráulica.