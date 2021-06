Covid-19 en Concordia: la ocupación de camas de terapia se mantiene “al tope”

Todos los pacientes Covid-19 de la costa del Uruguay que requieren de internación en Terapia Intensiva son atendidos en el Hospital Masvernat de Concordia, cuyo servicio ayer se vio saturado y sin camas disponibles. La situación sanitaria es preocupante debido a que la cantidad de casos sigue siendo alta, se mantiene en un promedio de 200 casos diarios.



“Las camas de Terapia Intensiva ayer estaban todas ocupadas y sabemos que la mayoría de los pacientes que ingresa con estos cuadros muy avanzados de coronavirus tiene desenlaces fatales”, alertó a Elonce TV el secretario municipal de Salud de Concordia, Dr. Mauro García.



Y continuó: “El año pasado, la ciudad estaba cerrada, con lo cual, las camas UTI eran solo para pacientes Covid-19; pero este 2021, pese a las restricciones, las personas se mueven mucho más y las camas polivalentes están saturadas por heridos en accidentes de tránsito y diversas patologías que se siguen sucediendo, además de pacientes por ACV”.



“Esta segunda ola tiene una magnitud superior a lo que aconteció en diciembre y enero”, alertó el médico al comentar que “el sector privado también está trabajando a cama caliente, al tope, con patologías no Covid, porque los pacientes se siguen enfermando y otros tienen las patologías habituales previas a la pandemia”.



“Los internados rondan el promedio de los 50 años”, aseguró García y atribuyó esta característica al “avance de la vacunación en los adultos mayores a comienzos de año, lo que hace que si enferman, no requieran estar internados en una cama de terapia”.



Vacunación contra el Covid-19



El funcionario municipal comentó que en Concordia se está vacunando contra el Covid-19 a grupos de entre 18 y 59 años sin factores de riesgo. “Al fin de semana colocaremos más de 65.000 dosis en Concordia, y si bien es un muy buen número, los últimos dos meses que quedan del invierno serán muy complejos si la población no se cuida como pedimos desde el sistema sanitario”, alertó.



“Necesitamos que la gente entienda que los contagios no se producen en los espacios que están protocolizados, sino en las reuniones sociales y familiares, cuando 20 personas se juntan a comer un asado y nadie usa barbijo”, remarcó García.



Concordia se mantiene en una meseta alta de cantidad de casos, un promedio de 200 casos diarios. “Y los que se hisopan, deben ser multiplicados por tres o por cuatro, con lo cual, la cantidad de personas contagiadas es muchísima”, sentenció el médico. (Elonce)