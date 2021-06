Hacían campaña para el tratamiento de un niño y aparecieron estafadores

Rodrigo es un niño de 10 años de Rosario que a sus cinco años un virus atacó su médula y lo dejó parapléjico. Hoy, su familia hace hasta lo imposible por conseguir un “bipedestador”, un costoso equipamiento a medida para mejorar su calidad de vida.Sin obra social ni la ayuda del estado, la familia de Rodri lanzó una campaña para recaudar fondos para comprar el bipedestador que el niño necesita. Pero se toparon con un grupo de estafadores por la red social facebook que con cuentas falsas se hacen pasar por ellos y piden dinero para donar en una cuenta de CBU que no es la de la familia.Verónica, su madre, contó un poco de la historia de Rodrigo y los desafíos y obstáculos con los que se encuentran día a día. “Rodri enfermó a través de un virus, no saben qué tipo de virus, era un nene sano, corría, caminaba, soñaba con ser el hombre araña”, expresó.“Un día empezó con un broncoespasmo y dificultad respiratoria. Lo evaluaron, le hicieron estudios y lo mandaron a terapia. Rodri quedó cuadripléjico, hoy tiene 10 años, está traqueostomizado y conectado a un respirador bipap sin oxígeno, no depende completamente del respirador”, agregó.En el año 2018 la familia creó una página de facebook llamada “Todos Juntos por Rodry”, donde realizan campañas solidarias y venta de comidas o rifas para recaudar fondos para los diferentes tratamientos. “No tenemos obra social, trabaja mi marido sólo unas horas. Rodry no tiene pensión ni ayuda del estado, el necesita la atención 24 hs de una persona”, contó Verónica.Los profesionales recomendaron a la familia que Rodry necesitaba un bipedestador para mejorar su calidad de vida. Un bipedestador especial, automatizado. Sólo lo fabrican en Buenos Aires, “tiene un precio muy alto etre 300 y 500 mil pesos, es literalmente un robot”.La familia estaba a punto de realizar la campaña para recaudar el dinero cuando se topó con un grupo de estafadores que crearon una cuenta falsa y utilizaron las imágenes de Rodri junto con un CBU falso. “Estábamos a punto de hacer campaña y me encuentro con estos estafadores, están difundiendo la foto de Rodri con un CBU que no es de él. Hoy nos están apacando, a raíz de estas cosas la gente empieza a desconfiar”, dijo Verónica.“Ya está hecha la denuncia en fiscalía con las pruebas, lograron llegar hasta la persona y siguen robando fotos de la página de mi hijo, es indignante, son estafadores que se dedican a la venta de celulares, zapatillas por depósito, esto sobrepasó los límites porque se metieron con una criatura”, destacó.La página de facebook de la campaña es “Todos juntos por Rodry” . Allí su familia publica cada noticia sobre el niño, su evolución y las rifas o campañas solidarias que se realicen. Quien está a cargo de la misma es Verónica, la mamá del niño.Quienes estén interesados en colaborar con Rodrigo y su familia para poder acceder al bipedestador, pueden comunicarse con Verónica al 3413677254.La cuenta en la que la familia recibe las donaciones es la siguiente: CBU 0720471988000035718422El bipedestador es un equipamiento adaptado que se utiliza para conseguir la posición vertical del niño cuando el control motor es inadecuado; es decir, cuando el niño no es capaz de sostener y controlar su cuerpo de forma activa en contra de la gravedad y tiene edad para hacerlo.Este equipamiento posibilita crear infinitas posibilidades de posicionamiento desde la posición de sentado a 90º, pasando por la bipedestación vertical completa y llegando hasta la posición completamente en supino, pudiendo detenerse en cualquiera de las posiciones intermedias. (Fuente: 11Noticias)