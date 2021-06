Llegarán dos sistemas frontales: fin de semana templado y luego heladas

“Estamos con temperaturas un poco atípicas para la época. Las mínimas sobre todo están más elevadas” de lo habitual para esta época del año, dijo ael meteorólogo Alejandro Gómez.En ese marco, señaló que en las próximas horas ingresará una masa de aire relativamente más fría en la zona pampeana. La misma “llegará a nuestra zona entre la noche de hoy y la mañana del viernes. Se notará con una rotación de viento al sur, pero este sistema frontal no es muy significativo. Será con poca nubosidad, por lo que no generaría inestabilidad”, aclaró durante el programaMañana las marcas térmicas “descenderían un poco”, con máximas de 18 o 19 grados y mínimas que rondarían los 9 grados.El sábado el viento volvería a rotar al noreste y “se reinstalaría el aire más templado”.No se esperan condiciones de tiempo inestable para el sábado y domingo, aunque pueden repetirse bancos de niebla y neblina.A partir del martes “ingresará un sistema frontal, que no generaría inestabilidad, pero el aire frío llegaría con contundencia hasta nosotros, con un marcado descenso de las temperaturas”.Las mínimas, “el miércoles, estarían entre tres y cuatro grados, con posibilidad de heladas”, estimó Gómez.