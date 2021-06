Efectos Covid: Desde lo psicológico se ven "cuadros de ansiedad generalizada"

"Hay gente que tiene agarofobia. La gente tiende a replegarse"

psicólogo Francisco Rodríguez

"Se ve culpa, en muchas situaciones y sobre todo cuando hay muertes detrás"

De ellos, el 17,4% evidenció trastornos de ansiedad, un 2,1% infarto cerebral, 1,4% trastorno psicótico, el 0,7% demencia y el 0.1% parkinsonismo. Entre ellos, la incidencia de eventos aumentó al 38,7% en aquellos pacientes que debieron ser hospitalizados, al 46,4% en los que debieron ingresar a las unidades de terapia intensiva y al 62,3% en un subgrupo que había presentado encefalopatía durante la internación. Para el 12,8% de las personas era el primer diagnóstico de este tipo.: un estudio de cohorte retrospectivo utilizando registros de salud electrónicos, llevada a cabo por la Universidad de Oxford, que analizó -durante el período comprendido entre el 20 de enero y el 13 de diciembre de 2020- los datos de personas que habían padecido la enfermedad (mayoritariamente de los Estados Unidos) y que fue publicada en la prestigiosa revista médica internacional The Lancet Psychiatry. Los resultados confirman los hallazgos previos de otros estudios y plantean la necesidad de que los servicios de atención se anticipen y se los dote de recursos para afrontar estos problemas.consultó al, quien reconoció esta situación por las situaciones con que se encuentran cuando un paciente concurre a consultorio. La gente "está muy preocupada" y "evidentemente la incertidumbre social es lo que genera angustia, cuadros depresivos, aislamiento emocional., no quieren encontrarse (hay conocidos que pasan y ni siquiera se quieren arrimar por el temor que aparece cuando está la información que hay menos camas, que cada vez hay cepas más trasmisibles).".Mencionó, al darle un nombre a esta problemática, que se trata deEn cuanto a los efectos posteriores de haber padecido Covid, manifestó: "No sólo pasan por lo orgánico, sino también por la situación de haber contagiado a alguien de su familia, a los hijos, a su madre. Se ven casos muy serios. Se ve culpa, en muchas situaciones, y sobre todo cuando hay muertes detrás"., expresó: "". Y puso como ejemplo una experiencia de "primera mano": Mi hijo que es médico, está en Rosario me cuenta que pasa angustia, que mientras estaba oxigenando una persona, otro de sus pacientes, una mujer mayor, estaba muriendo, en la otra sala. La tarea del médico es pelearle a la muerte, pero toda esta situación los supera emocionalmente".expresó que "Es muy difícil porque los chicos están sin el contacto otros chicos. Nosotros nos hacemos y construimos nuestra identidad, en el contacto con el otro. Si no tenemos al otro, es muy doloroso".