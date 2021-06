Mar del Plata y la región observan un "mínimo descenso de casos de Covid"

"La semana pasada estábamos con 11.500 casos en la región y hoy estamos en 10.100 y en General Pueyrredon hay 3.900 casos activos", enfatizó, al tiempo que dijo que "el recurso humano está muy agotado".



"Se ha generado una habitualidad que es muy difícil, teniendo en cuenta además que la evolución de los pacientes no es la mejor, con un 60% de mortalidad de quienes ingresan a terapia intensiva. Hoy tenemos personas de 45, 50 años que fallecen", señaló Vargas en diálogo con radio Brisas.



El titular de la Zona Sanitaria VIII, que comprende a los distritos de General Pueyrredón, Maipú, La Costa, Mar Chiquita, Balcarce, General Guido y Necochea, entre otros, manifestó que en el centro de testeo que se abrió en el Asilo Unzué "de 180 personas, 80 nos dieron positivo es decir que no hemos salido nunca de la circulación comunitaria en Mar del Plata".



"Nunca hubiésemos pensado que con 4 mil casos activos se sostuviera el sistema sanitario sin colapsarse y eso se explica por la vacuna", resaltó el funcionario.



Además, Vargas puntualizó que hasta esta tarde "se vacunaron 150 mayores de 70 años sin turno, quienes no habían tenido la posibilidad tecnológica de anotarse, en tanto que otros no tenían definido vacunarse, y ante la posibilidad y la recomendación de familiares, lo hicieron".



Para finalizar sostuvo que en Mar del Plata, con una población aproximada de 1 millón de personas, "se han inscripto para vacunarse 365.000 personas".



Télam.