Qué dijo ANMAT sobre el bloqueo de los equipos médicos donados por Messi

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aseguró hoy que los ventiladores mecánicos donados por la Fundación Messi al municipio de Rosario por la pandemia de Covid-19, continúan desde hace 10 meses en el aeropuerto de esta ciudad santafesina porque la institución benéfica "no presentó la documentación necesaria" para su ingreso al país.El organismo público aclaró a través de un comunicado que "los mismos son prototipos que no cuentan con el certificado de libre venta emitido por la autoridad sanitaria de origen".La donación fue realizada en el marco de la pandemia de coronavirus por la Fundación Leo Messi en agosto de 2020 al municipio de Rosario, ciudad que padeció elevados índices de internación y fallecimientos a raíz de la Covid-19 .La institución benéfica había comunicado por aquel entonces que "ha hecho llegar a hospitales de la localidad argentina de Rosario la primera tanda de 32 de un total de 50 equipos de respiradores para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus", pero esos instrumentos nunca llegaron a los centros de salud.Ante un planteo realizado hoy por el municipio de Rosario sobre los ventiladores mecánicos, desde la Anmat indicaron que el organismo "no autorizó el ingreso de los productos (…) por no presentar ante esta Administración Nacional la documentación necesaria para la autorización de ingreso de la donación".Además, la Anmat señaló que "la solicitud de ingreso iniciada por el receptor de la donación ingresó en agosto del año 2020" y durante "el mismo mes se indicó la documentación faltante y desde ese momento no se ha recibido ninguna nueva información".El secretario de Salud santafesino, Jorge Prieto, se refirió hoy al tema al asegurar que "todo equipamiento que ingresa a la provincia, o vacunas, tiene que tener la aprobación de Anmat" que, agregó, "es el organismo encargado para la habilitación y la trazabilidad de cada uno de los elementos".Los ventiladores mecánicos que la Fundación Messi envió a Rosario fueron donados a ella por la fábrica automotriz Seat, de España, pero no fueron utilizados en ese país.Según el comunicado de la Anmat, los ventiladores –que no son respiradores mecánicos sino instrumentos que reemplazan la asistencia respiratoria manual- "no cuentan con el certificado de libre venta emitido por la autoridad sanitaria" española, lo que impide su ingreso al país.En su página web, el organismo oficial advierte que "más allá de la buena intención por parte de los donantes, éstos no deben enviar ninguna donación sin previa consulta y conformidad del Instituto Nacional de Productos Médicos, a fin de evitar inconvenientes y gastos innecesarios".