Covid: en Córdoba habilitan atención domiciliaria a pacientes en recuperación

El Ministerio de Salud de Córdoba creó la unidad de atención domiciliaria para pacientes que transitan su última etapa de recuperación y casos con diagnóstico positivo.



Esta estrategia sanitaria se orienta principalmente a que pacientes que transitan con buena evolución la etapa final de su recuperación en cama común o con requerimiento mínimo de oxígeno puedan continuar el cuidado en su domicilio.



Durante la estadía domiciliaria, se provee de concentradores de oxígeno para los pacientes que lo requieran, visitas médicas y de personal de enfermería, seguimiento telefónico y disponibilidad de medicamentos. La disposición contempla un lapso de prestación aproximado de 10 días posteriores a la salida del hospital, con la posibilidad de extensión si fuese necesario.



En diálogo con Cadena 3, el subsecretario de Salud provincial, Carlos Cánovas, dijo este martes que "la idea es que nos queden en los hospitales de complejidad camas liberadas para pacientes que no puedan manejarse en los domicilios".



"Es para pacientes que no estén complejizados, no para los que aún continúen ventilados por más que hayan negativizado sus patologías. Es para los que tengan un requerimiento bajo de oxígeno, que puedan movilizarse y estar en su casa", explicó Cánovas.



Por su parte, el secretario de Salud, Pablo Carvajal, destacó que "esta externación de los nosocomios, reservada a pacientes cuya evolución clínica así lo permita, propicia una recuperación más temprana y previene la infección intrahospitalaria".



En este sentido, es importante mencionar que la atención domiciliaria evita la posibilidad de contraer infecciones intrahospitalarias o infecciones asociadas al cuidado de salud, que podrían alargar su internación, así como también esta evidenciado que favorece la recuperación del enfermo, gracias al contacto con su familia y su entorno cotidiano.



Por otro lado, se informa que este método de atención también podría alcanzar a pacientes con diagnóstico positivo que estén en condiciones de recibir este seguimiento domiciliario durante su aislamiento.



En ambos casos, las prestaciones serán brindadas por servicios de emergencia, de traslados e internación domiciliaria, bajo la coordinación de la cartera sanitaria provincial.